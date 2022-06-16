Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-20Л-2К 72/14/21
Арт. О00000012786
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|50
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-20Л-2К 72/14/21 предназначена для сверления отверстий, а также для закручивания шурупов. Функция реверса позволяет без лишних усилий высвобождать застрявшее сверло. Кейс решает вопрос хранения и транспортировки.
Преимущества
- Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания
- Быстрозажимной патрон для простой смены оснастки
- Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла
- Регулировка частоты вращения для точной настройки под разные материалы
- Подсветка рабочей зоны упрощает ведение работы в условиях недостаточной освещенности
- Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда
- Быстрая зарядка (всего за 1 час)
- Защита от перегрузки для долгого срока службы
- Тормоз двигателя - мгновенная остановка при опускании клавиши пуск
- Имеет большой крутящий момент (50Нм) для выполнения широкого спектра работы с различными материалами
- Удобный кейс решает вопрос хранения и транспортировки Вихрь ДА-20Л-2К 2.0 А/ч 72/14/21