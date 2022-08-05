Дрель ударная Sturm ID2070, 700 Вт
Арт. Х106243
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
- Данная дрель может работать в двух режима (сверление с ударом и обычное сверление). Скорость сверления достигает 0-2600 оборотов в минуту. Наделена такими важными функциями, как реверс, регулировка скорости, блокировка включения. Имеет дополнительную рукоятку из нескользящего материала для надежного хвата инструмента с возможностью установки в удобном положении. Держатель для бит удобно располагается на кабельной муфте.
Преимущества
- Надежность
- Малый вес
- Регулируемая скорость
- Кнопка постоянства вращения
- Эргономичный дизайн