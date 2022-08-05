Преимущества

Надежность

Малый вес

Регулируемая скорость

Кнопка постоянства вращения

Эргономичный дизайн

Данная дрель может работать в двух режима (сверление с ударом и обычное сверление). Скорость сверления достигает 0-2600 оборотов в минуту. Наделена такими важными функциями, как реверс, регулировка скорости, блокировка включения. Имеет дополнительную рукоятку из нескользящего материала для надежного хвата инструмента с возможностью установки в удобном положении. Держатель для бит удобно располагается на кабельной муфте.