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Дрель ударная Sturm ID2070, 700 Вт
5.0
1
Найти аналог
Сетевые дрели
    Дрель ударная Sturm ID2070, 700 Вт
    Арт. Х106243
    5.0
    1
    Дрель ударная Sturm ID2070, 700 Вт
    Дрель ударная Sturm ID2070, 700 Вт
    Дрель ударная Sturm ID2070, 700 Вт
    Дрель ударная Sturm ID2070, 700 Вт
    Дрель ударная Sturm ID2070, 700 Вт
      Дрель ударная Sturm ID2070, 700 Вт
      Дрель ударная Sturm ID2070, 700 Вт
      Дрель ударная Sturm ID2070, 700 Вт
      Дрель ударная Sturm ID2070, 700 Вт
      Дрель ударная Sturm ID2070, 700 Вт

      Дрель ударная Sturm ID2070, 700 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. Х106243
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Данная дрель может работать в двух режима (сверление с ударом и обычное сверление). Скорость сверления достигает 0-2600 оборотов в минуту. Наделена такими важными функциями, как реверс,  регулировка скорости, блокировка включения. Имеет дополнительную рукоятку из нескользящего материала для надежного хвата инструмента с возможностью установки в удобном положении. Держатель для бит удобно располагается на кабельной муфте. 

        Преимущества

        • Надежность
        • Малый вес
        • Регулируемая скорость
        • Кнопка постоянства вращения
        • Эргономичный дизайн