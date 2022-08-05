Дрель ударная Sturm ID2088S, 880 Вт
Арт. Х106590
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
- Данная дрель предназначена для сверления и ударного сверления в таких материалах как камень, дерево, металл и др. Благодаря двигателю частота вращения достигает 2800 оборотов в минуту и частоты ударов 44800 в минуту. Оснащен большим комплектом, в который входит набор высококачественных сверл. Ударная дрель Sturm ID2088S оснащена держателем для бит удобно располагается на кабельной муфте.
Преимущества
- Надежность
- Регулируемая скорость
- Отличная комплектация
- Кнопка постоянства вращения
- Эргономичный дизайн