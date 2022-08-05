Преимущества

Надежность

Регулируемая скорость

Отличная комплектация

Кнопка постоянства вращения

Эргономичный дизайн

Данная дрель предназначена для сверления и ударного сверления в таких материалах как камень, дерево, металл и др. Благодаря двигателю частота вращения достигает 2800 оборотов в минуту и частоты ударов 44800 в минуту. Оснащен большим комплектом, в который входит набор высококачественных сверл. Ударная дрель Sturm ID2088S оснащена держателем для бит удобно располагается на кабельной муфте.