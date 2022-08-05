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Дрель ударная Sturm ID2088S, 880 Вт
5.0
1
Найти аналог
Сетевые дрели
    Дрель ударная Sturm ID2088S, 880 Вт
    Арт. Х106590
    5.0
    1
    Дрель ударная Sturm ID2088S, 880 Вт
    Дрель ударная Sturm ID2088S, 880 Вт
    Дрель ударная Sturm ID2088S, 880 Вт
    Дрель ударная Sturm ID2088S, 880 Вт
    Дрель ударная Sturm ID2088S, 880 Вт
    Дрель ударная Sturm ID2088S, 880 Вт
    Дрель ударная Sturm ID2088S, 880 Вт
      Дрель ударная Sturm ID2088S, 880 Вт
      Дрель ударная Sturm ID2088S, 880 Вт
      Дрель ударная Sturm ID2088S, 880 Вт
      Дрель ударная Sturm ID2088S, 880 Вт
      Дрель ударная Sturm ID2088S, 880 Вт
      Дрель ударная Sturm ID2088S, 880 Вт
      Дрель ударная Sturm ID2088S, 880 Вт

      Дрель ударная Sturm ID2088S, 880 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. Х106590
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Данная дрель предназначена для сверления и ударного сверления в таких материалах как камень, дерево, металл и др. Благодаря двигателю частота вращения достигает 2800 оборотов в минуту и частоты ударов 44800 в минуту. Оснащен  большим комплектом, в который входит набор высококачественных сверл. Ударная дрель Sturm ID2088S оснащена держателем для бит удобно располагается на кабельной муфте.

        Преимущества

        • Надежность
        • Регулируемая скорость
        • Отличная комплектация
        • Кнопка постоянства вращения
        • Эргономичный дизайн