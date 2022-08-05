Дрель-миксер Sturm ID2095M, 950 Вт

Преимущества

Высокая мощность двигателя

Длительный срок службы

Малый вес

Дрель-миксер STURM ID2095M - бытовое устройство, предназначенное для смешивания строительных растворов и просверливания отверстий большого диаметра. Инструментом легко управлять, благодаря небольшом весу и удобным рукояткам со специальными накладками для предотвращения соскальзывания рук. Что бы заменить угольные щетки, понадобятся считанные минуты - достаточно снять сервисную крышку. Дрель комплектуется металлическим ключевым патроном, который отличается неподвижной фиксацией мешалки и длительным сроком службы.