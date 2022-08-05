Дрель-миксер Sturm ID2095M, 950 Вт
Арт. Х106767
Характеристики
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Производитель
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
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Плавный пуск
|Нет
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Защита от перегрузки
|Нет
- Дрель-миксер STURM ID2095M - бытовое устройство, предназначенное для смешивания строительных растворов и просверливания отверстий большого диаметра. Инструментом легко управлять, благодаря небольшом весу и удобным рукояткам со специальными накладками для предотвращения соскальзывания рук. Что бы заменить угольные щетки, понадобятся считанные минуты - достаточно снять сервисную крышку. Дрель комплектуется металлическим ключевым патроном, который отличается неподвижной фиксацией мешалки и длительным сроком службы.
Преимущества
- Высокая мощность двигателя
- Длительный срок службы
- Малый вес