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Дрель-миксер Sturm ID2095M, 950 Вт
5.0
1
Найти аналог
Строительные дрели-миксеры
    Дрель-миксер Sturm ID2095M, 950 Вт
    Арт. Х106767
    5.0
    1
    Дрель-миксер Sturm ID2095M, 950 Вт
    Дрель-миксер Sturm ID2095M, 950 Вт
    Дрель-миксер Sturm ID2095M, 950 Вт
      Дрель-миксер Sturm ID2095M, 950 Вт
      Дрель-миксер Sturm ID2095M, 950 Вт
      Дрель-миксер Sturm ID2095M, 950 Вт

      Дрель-миксер Sturm ID2095M, 950 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. Х106767
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Плавный пуск
      		Нет
      Защита от перегрузки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Дрель-миксер STURM ID2095M - бытовое устройство, предназначенное для смешивания строительных растворов и просверливания отверстий большого диаметра. Инструментом легко управлять, благодаря небольшом весу и удобным рукояткам со специальными накладками для предотвращения соскальзывания рук. Что бы заменить угольные щетки, понадобятся считанные минуты - достаточно снять сервисную крышку. Дрель комплектуется металлическим ключевым патроном, который отличается неподвижной фиксацией мешалки и длительным сроком службы. 

        Преимущества

        • Высокая мощность двигателя
        • Длительный срок службы
        • Малый вес