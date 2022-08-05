Дрель ударная Sturm ID2112, 1150 Вт
Арт. Х106290
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Тип двигателя
|щеточный
|
Напряжение сети, В
|220
- Дрель обладает двигателем мощностью 11500 Вт. Данный инструмент предназначенный для сверления и ударного сверления в различных материалах. Скорость работы с такими материалами достигает 3000 оборотов в минуту. Наделена такими важными функциями, как реверс, регулировка скорости, блокировка включения.
Преимущества
- Надежность
- Регулируемая скорость
- Кнопка постоянства вращения
- Эргономичный дизайн