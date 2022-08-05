Преимущества

Надежность

Регулируемая скорость

Кнопка постоянства вращения

Эргономичный дизайн













Дрель обладает двигателем мощностью 11500 Вт. Данный инструмент предназначенный для сверления и ударного сверления в различных материалах. Скорость работы с такими материалами достигает 3000 оборотов в минуту. Наделена такими важными функциями, как реверс, регулировка скорости, блокировка включения.