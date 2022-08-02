Дрель-шуруповерт сетевая Sturm ID2130
Арт. Х106729
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|13
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Тип
|сетевой
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Тип двигателя
|щеточный
- Дрель-шуруповерт Штурм ID2130 представляет собой инструмент с двигателем мощностью 300 Вт. Предназначен для сверления в различных материалах (камне, дереве, металле, керамике и пластике), со скоростью 0-800 оборотов в минуту, вкручивания и выкручивания шурупов. Наделен такими важными функциями, как реверс, регулировка крутящего момента, блокировка включения.
Преимущества
- Надежность
- Малый вес
- Эргономичный дизайн