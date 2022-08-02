Дрель-шуруповерт сетевая Sturm ID2130

Дрель-шуруповерт Штурм ID2130 представляет собой инструмент с двигателем мощностью 300 Вт. Предназначен для сверления в различных материалах (камне, дереве, металле, керамике и пластике), со скоростью 0-800 оборотов в минуту, вкручивания и выкручивания шурупов. Наделен такими важными функциями, как реверс, регулировка крутящего момента, блокировка включения.

Преимущества