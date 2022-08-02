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Дрель-шуруповерт сетевая Sturm ID2130
5.0
1
Найти аналог
Сетевые шуруповерты
    Дрель-шуруповерт сетевая Sturm ID2130
    Арт. Х106729
    5.0
    1
    Дрель-шуруповерт сетевая Sturm ID2130
    Дрель-шуруповерт сетевая Sturm ID2130
    Дрель-шуруповерт сетевая Sturm ID2130
      Дрель-шуруповерт сетевая Sturm ID2130
      Дрель-шуруповерт сетевая Sturm ID2130
      Дрель-шуруповерт сетевая Sturm ID2130

      Дрель-шуруповерт сетевая Sturm ID2130

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х106729
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		13
      Тип
      		сетевой
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Дрель-шуруповерт Штурм ID2130 представляет собой инструмент с двигателем мощностью 300 Вт. Предназначен для сверления в различных материалах (камне, дереве, металле, керамике и пластике), со скоростью 0-800 оборотов в минуту, вкручивания и выкручивания шурупов. Наделен такими важными функциями, как реверс, регулировка крутящего момента, блокировка включения.

        Преимущества

        • Надежность
        • Малый вес
        • Эргономичный дизайн