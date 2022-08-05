Преимущества

Дрель оснащена специальным зажимом для крепления инструмента на ремень

Компактные габариты и малый вес обеспечивают неутомительную работу с инструментом

Кнопка фиксации включенного состояния - для продолжительных работ

Дрель предназначена для сверления в различных материалах (камне, дереве, металле, керамике и пластике). Скорость сверления составляет до 2600 оборотов в минуту. Дрель оснащена реверсом и регулировкой числа оборотов.