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Дрель Sturm ID2150, 500 Вт
5.0
1
Найти аналог
Сетевые дрели
    Дрель Sturm ID2150, 500 Вт
    Арт. Х106244
    5.0
    1
    Дрель Sturm ID2150, 500 Вт
    Дрель Sturm ID2150, 500 Вт
    Дрель Sturm ID2150, 500 Вт
    Дрель Sturm ID2150, 500 Вт
      Дрель Sturm ID2150, 500 Вт
      Дрель Sturm ID2150, 500 Вт
      Дрель Sturm ID2150, 500 Вт
      Дрель Sturm ID2150, 500 Вт

      Дрель Sturm ID2150, 500 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. Х106244
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Дрель предназначена для сверления в различных материалах (камне,  дереве, металле, керамике и пластике). Скорость сверления составляет до 2600 оборотов в минуту. Дрель оснащена реверсом и регулировкой числа оборотов.

        Преимущества

        • Дрель оснащена специальным зажимом для крепления инструмента на ремень
        • Компактные габариты и малый вес обеспечивают неутомительную работу с инструментом
        • Кнопка фиксации включенного состояния - для продолжительных работ