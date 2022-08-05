Дрель Sturm ID2150, 500 Вт
Арт. Х106244
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
- Дрель предназначена для сверления в различных материалах (камне, дереве, металле, керамике и пластике). Скорость сверления составляет до 2600 оборотов в минуту. Дрель оснащена реверсом и регулировкой числа оборотов.
Преимущества
- Дрель оснащена специальным зажимом для крепления инструмента на ремень
- Компактные габариты и малый вес обеспечивают неутомительную работу с инструментом
- Кнопка фиксации включенного состояния - для продолжительных работ