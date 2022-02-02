Дрель-миксер Sturm ID2015М, 1500 Вт
Арт. 77777Х10655
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
- Дрель-миксер STURM ID2015M предназначена для длительной эксплуатации с большими нагрузками на стройплощадках. Основная область применения - размешивание различных строительных смесей. Имеет удобные рукоятки, которые регулируются по длине для комфорта при работе. Две скорости вращения шпинделя для работы с растворами различной вязкости. Для быстрого доступа к угольным щеткам предусмотрена сервисная крышка.
Преимущества
- Рукоятки дрели-миксера STURM ID2015M имеют удобную для захвата форму, могут выдвигаться для более комфортной работы
- Дрель комплектуется металлическим ключевым патроном, который отлично фиксирует мешалку и рассчитан на длительный срок службы
- Доступ к угольным щеткам значительно упрощен - необходимо лишь снять сервисную крышку
- Корпус редуктора изготовлен из алюминиевого сплава, что уменьшает вес инструмента и лучше отводит тепло от основных узлов. Так же он отличается хорошими защитными качествами
- При помощи специального барашка можно быстро установить необходимую скорость вращения
- Высокая мощность двигателя
- Две скорости для удобной работы со смесями различной вязкости
- Длительный срок службы
- Электронная регулировка числа оборотов
- Малый вес