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Дрель-миксер Sturm ID2015М, 1500 Вт
5.0
2
Найти аналог
Сетевые дрели
    Дрель-миксер Sturm ID2015М, 1500 Вт
    Арт. 77777Х10655
    5.0
    2
    Дрель-миксер Sturm ID2015М, 1500 Вт
    Дрель-миксер Sturm ID2015М, 1500 Вт
    Дрель-миксер Sturm ID2015М, 1500 Вт
    Дрель-миксер Sturm ID2015М, 1500 Вт
    Дрель-миксер Sturm ID2015М, 1500 Вт
    Дрель-миксер Sturm ID2015М, 1500 Вт
      Дрель-миксер Sturm ID2015М, 1500 Вт
      Дрель-миксер Sturm ID2015М, 1500 Вт
      Дрель-миксер Sturm ID2015М, 1500 Вт
      Дрель-миксер Sturm ID2015М, 1500 Вт
      Дрель-миксер Sturm ID2015М, 1500 Вт
      Дрель-миксер Sturm ID2015М, 1500 Вт

      Дрель-миксер Sturm ID2015М, 1500 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. 77777Х10655
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Дрель-миксер STURM ID2015M предназначена для длительной эксплуатации с большими нагрузками на стройплощадках. Основная область применения - размешивание различных строительных смесей. Имеет удобные рукоятки, которые регулируются по длине для комфорта при работе. Две скорости вращения шпинделя для работы с растворами различной вязкости. Для быстрого доступа к угольным щеткам предусмотрена сервисная крышка.

        Преимущества

        • Рукоятки дрели-миксера STURM ID2015M имеют удобную для захвата форму, могут выдвигаться для более комфортной работы
        • Дрель комплектуется металлическим ключевым патроном, который отлично фиксирует мешалку и рассчитан на длительный срок службы
        • Доступ к угольным щеткам значительно упрощен - необходимо лишь снять сервисную крышку
        • Корпус редуктора изготовлен из алюминиевого сплава, что уменьшает вес инструмента и лучше отводит тепло от основных узлов. Так же он отличается хорошими защитными качествами
        • При помощи специального барашка можно быстро установить необходимую скорость вращения
        • Высокая мощность двигателя
        • Две скорости для удобной работы со смесями различной вязкости
        • Длительный срок службы
        • Электронная регулировка числа оборотов
        • Малый вес