Преимущества

Рукоятки дрели-миксера STURM ID2015M имеют удобную для захвата форму, могут выдвигаться для более комфортной работы

Дрель комплектуется металлическим ключевым патроном, который отлично фиксирует мешалку и рассчитан на длительный срок службы

Доступ к угольным щеткам значительно упрощен - необходимо лишь снять сервисную крышку

Корпус редуктора изготовлен из алюминиевого сплава, что уменьшает вес инструмента и лучше отводит тепло от основных узлов. Так же он отличается хорошими защитными качествами

При помощи специального барашка можно быстро установить необходимую скорость вращения

Высокая мощность двигателя

Две скорости для удобной работы со смесями различной вязкости

Длительный срок службы

Электронная регулировка числа оборотов

Малый вес

Дрель-миксер STURM ID2015M предназначена для длительной эксплуатации с большими нагрузками на стройплощадках. Основная область применения - размешивание различных строительных смесей. Имеет удобные рукоятки, которые регулируются по длине для комфорта при работе. Две скорости вращения шпинделя для работы с растворами различной вязкости. Для быстрого доступа к угольным щеткам предусмотрена сервисная крышка.