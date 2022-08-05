Преимущества

Надежность

Регулируемая скорость

Кнопка постоянства вращения

Эргономичный дизайн

Дрель обладает двигателем мощностью 900 Вт. Она предназначена для сверления, ударного сверления в различных материалах. Скорость сверления достигает 2700 оборотов в минуту, а частота ударов 26000 в минуту. Наделена такими важными функциями, как реверс, регулировка скорости, блокировка включения.