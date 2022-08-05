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Дрель ударная Sturm ID2090, 900 Вт
5.0
1
Найти аналог
Сетевые дрели
    Дрель ударная Sturm ID2090, 900 Вт
    Арт. Х106286
    5.0
    1
    Дрель ударная Sturm ID2090, 900 Вт
    Дрель ударная Sturm ID2090, 900 Вт
    Дрель ударная Sturm ID2090, 900 Вт
    Дрель ударная Sturm ID2090, 900 Вт
    Дрель ударная Sturm ID2090, 900 Вт
      Дрель ударная Sturm ID2090, 900 Вт
      Дрель ударная Sturm ID2090, 900 Вт
      Дрель ударная Sturm ID2090, 900 Вт
      Дрель ударная Sturm ID2090, 900 Вт
      Дрель ударная Sturm ID2090, 900 Вт

      Дрель ударная Sturm ID2090, 900 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. Х106286
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Дрель обладает двигателем мощностью 900 Вт. Она предназначена для сверления, ударного сверления в различных материалах. Скорость сверления достигает 2700 оборотов в минуту, а частота ударов 26000 в минуту. Наделена такими важными функциями, как реверс,  регулировка скорости, блокировка включения.

        Преимущества

        • Надежность
        • Регулируемая скорость
        • Кнопка постоянства вращения
        • Эргономичный дизайн