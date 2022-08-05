Дрель ударная Sturm ID2090, 900 Вт
Арт. Х106286
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
- Дрель обладает двигателем мощностью 900 Вт. Она предназначена для сверления, ударного сверления в различных материалах. Скорость сверления достигает 2700 оборотов в минуту, а частота ударов 26000 в минуту. Наделена такими важными функциями, как реверс, регулировка скорости, блокировка включения.
Преимущества
- Надежность
- Регулируемая скорость
- Кнопка постоянства вращения
- Эргономичный дизайн