Преимущества

Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки

Электронная регулировка оборотов - для работы с различными материалами

Износостойкие металлические шестерни редуктора - для долгого срока службы инструмента

Прочный слайдеровый переключатель - для легкого переключения скоростей

Светодиодная LED подсветка - для максимального освещения рабочей зоны

Высокоресурсные аккумуляторы с системой балансировки заряда

2 аккумулятора - для продолжительных работ

Чемодан - для удобства хранения и транспортировки ударной дрели-шуруповерт Dewalt DCD776S2

Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт DeWalt DCD776S2 предназначена для сверления отверстий и закручивания/откручивания крепежа. Муфта регулировки крутящего момента позволяет максимально точно выставить необходимое значение крутящего момента под конкретную плотность материала. Благодаря встроенной подсветке, работать можно даже при плохом освещении. Наличие второго аккумулятора в комплекте обеспечивает продолжительную беспрерывную работу.