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Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт DeWalt DCD776S2
5.0
3
13 990 ₽
16 670 ₽
Ударные дрели-шуруповерты аккумуляторные
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт DeWalt DCD776S2
    Арт. X1048041302579
    5.0
    3
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт DeWalt DCD776S2
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт DeWalt DCD776S2
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт DeWalt DCD776S2
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт DeWalt DCD776S2
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт DeWalt DCD776S2
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт DeWalt DCD776S2
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт DeWalt DCD776S2
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт DeWalt DCD776S2
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт DeWalt DCD776S2
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт DeWalt DCD776S2

      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт DeWalt DCD776S2

      • -2 680 ₽
      13 990 ₽
      16 670 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X1048041302579
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		42
      Тип
      		аккумуляторный, ударный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      • -2 680 ₽
      13 990 ₽
      16 670 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт DeWalt DCD776S2 предназначена для сверления отверстий и закручивания/откручивания крепежа. Муфта регулировки крутящего момента позволяет максимально точно выставить необходимое значение крутящего момента под конкретную плотность материала. Благодаря встроенной подсветке, работать можно даже при плохом освещении. Наличие второго аккумулятора в комплекте обеспечивает продолжительную беспрерывную работу.

        Преимущества

        • Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
        • Электронная регулировка оборотов - для работы с различными материалами
        • Износостойкие металлические шестерни редуктора - для долгого срока службы инструмента
        • Прочный слайдеровый переключатель - для легкого переключения скоростей
        • Светодиодная LED подсветка - для максимального освещения рабочей зоны
        • Высокоресурсные аккумуляторы с системой балансировки заряда
        • 2 аккумулятора - для продолжительных работ
        • Чемодан - для удобства хранения и транспортировки ударной дрели-шуруповерт Dewalt DCD776S2