Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт DeWalt DCD776S2
Арт. X1048041302579
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|42
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Тип
|аккумуляторный, ударный
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Тип двигателя
|щеточный
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- Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт DeWalt DCD776S2 предназначена для сверления отверстий и закручивания/откручивания крепежа. Муфта регулировки крутящего момента позволяет максимально точно выставить необходимое значение крутящего момента под конкретную плотность материала. Благодаря встроенной подсветке, работать можно даже при плохом освещении. Наличие второго аккумулятора в комплекте обеспечивает продолжительную беспрерывную работу.
Преимущества
- Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
- Электронная регулировка оборотов - для работы с различными материалами
- Износостойкие металлические шестерни редуктора - для долгого срока службы инструмента
- Прочный слайдеровый переключатель - для легкого переключения скоростей
- Светодиодная LED подсветка - для максимального освещения рабочей зоны
- Высокоресурсные аккумуляторы с системой балансировки заряда
- 2 аккумулятора - для продолжительных работ
- Чемодан - для удобства хранения и транспортировки ударной дрели-шуруповерт Dewalt DCD776S2