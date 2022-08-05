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Дрель ударная Bosch PSB 650RE, 650 Вт
5.0
1
Найти аналог
Сетевые дрели
    Дрель ударная Bosch PSB 650RE, 650 Вт
    Арт. 77777Х106291
    5.0
    1
    Дрель ударная Bosch PSB 650RE, 650 Вт
    Дрель ударная Bosch PSB 650RE, 650 Вт
    Дрель ударная Bosch PSB 650RE, 650 Вт
    Дрель ударная Bosch PSB 650RE, 650 Вт
    Дрель ударная Bosch PSB 650RE, 650 Вт
    Дрель ударная Bosch PSB 650RE, 650 Вт
    Дрель ударная Bosch PSB 650RE, 650 Вт
    Дрель ударная Bosch PSB 650RE, 650 Вт
      Дрель ударная Bosch PSB 650RE, 650 Вт
      Дрель ударная Bosch PSB 650RE, 650 Вт
      Дрель ударная Bosch PSB 650RE, 650 Вт
      Дрель ударная Bosch PSB 650RE, 650 Вт
      Дрель ударная Bosch PSB 650RE, 650 Вт
      Дрель ударная Bosch PSB 650RE, 650 Вт
      Дрель ударная Bosch PSB 650RE, 650 Вт
      Дрель ударная Bosch PSB 650RE, 650 Вт

      Дрель ударная Bosch PSB 650RE, 650 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. 77777Х106291
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Венгрия
      Родина бренда
      		Германия
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Ударная дрель Bosch подойдёт для бытовых задач по ремонту и отделочных работ в жилых помещениях, гаражах, кладовых и офисах. Инструмент поддерживает два режима сверления: простой и ударный, который предназначен для работы с особо твёрдыми материалами: облицовочным камнем, древесиной, металлическими и керамическими изделиями и рабочими поверхностями. Частота вращения шпинделя регулируется силой нажатия – от 50 до 3000 оборотов в минуту. Быстрозажимной патрон исключает выпадение сверла при работе. Максимальный диаметр разнится в зависимости от материала рабочей поверхности: для дерева – 30 мм, для кирпича – 16 мм, для металла – 12 мм. Ударная частота дрели Bosch PSB 650 RE – 48000 уд./мин. Купить дрель Bosch PSB 650 RE можно в нашем интернет-магазине уже сейчас – подлинность и работоспособность гарантированы. Мощная, компактная и лёгкая (всего 1,9 кг) дрель Bosch PSB 650 RE – цена ниже, чем у аналогов с аналогичными техническими характеристиками!

        Преимущества

        • Шершавая прорезиненная рукоятка, обеспечивающая комфорт при длительной работе
        • Фиксирующая кнопка включения
        • Быстрозажимный патрон Bosch-Press-Lock для мгновенной смены оснастки
        • Глубиномер для сверления одинаковых отверстий
        • Удобный переключатель режимов сверления
        • Возможность работы в режиме шуруповёрта