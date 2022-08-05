Преимущества

Шершавая прорезиненная рукоятка, обеспечивающая комфорт при длительной работе

Фиксирующая кнопка включения

Быстрозажимный патрон Bosch-Press-Lock для мгновенной смены оснастки

Глубиномер для сверления одинаковых отверстий

Удобный переключатель режимов сверления

Возможность работы в режиме шуруповёрта

Ударная дрель Bosch подойдёт для бытовых задач по ремонту и отделочных работ в жилых помещениях, гаражах, кладовых и офисах. Инструмент поддерживает два режима сверления: простой и ударный, который предназначен для работы с особо твёрдыми материалами: облицовочным камнем, древесиной, металлическими и керамическими изделиями и рабочими поверхностями. Частота вращения шпинделя регулируется силой нажатия – от 50 до 3000 оборотов в минуту. Быстрозажимной патрон исключает выпадение сверла при работе. Максимальный диаметр разнится в зависимости от материала рабочей поверхности: для дерева – 30 мм, для кирпича – 16 мм, для металла – 12 мм. Ударная частота дрели Bosch PSB 650 RE – 48000 уд./мин. Купить дрель Bosch PSB 650 RE можно в нашем интернет-магазине уже сейчас – подлинность и работоспособность гарантированы. Мощная, компактная и лёгкая (всего 1,9 кг) дрель Bosch PSB 650 RE – цена ниже, чем у аналогов с аналогичными техническими характеристиками!