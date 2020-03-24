Ударная электрическая дрель Bosch GSB 1600RE 0.601.218.121
Арт. Х106514
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Германия
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
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- Дрель ударная Bosch GSB 1600 RE Professional – инструмент для опытных пользователей и настоящих профессионалов в ремонте и отделке. Используется преимущественно для работы с особо прочным материалом: кирпичом и бетоном, гранитом, керамогранитом, пеноблоком, металлом и деревом. Может работать как шуруповерт благодаря функции реверса.
Преимущества
- Высокие показатели мощности
- Электронная система управления количеством оборотов
- Переключатель режимов работы находится на верхней части корпуса для удобства использования
- Функция реверса для закручивания и откручивания крепежа и высвобождения заклинившего сверла
- Быстрозажимной патрон из прочного металла позволяет быстро и без ключа сменить насадку
- Низкая степень вибрации
- Удобная рукоятка с выступом и противоскользящей резиновой накладкой
- Кольцо для крепления оснастки на основании кабеля
- Прочный противоударный пластиковый корпус
- Стильный дизайн инструмента
- Хорошая система теплоотвода защищает от перегрева