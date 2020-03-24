Преимущества

Высокие показатели мощности

Электронная система управления количеством оборотов

Переключатель режимов работы находится на верхней части корпуса для удобства использования

Функция реверса для закручивания и откручивания крепежа и высвобождения заклинившего сверла

Быстрозажимной патрон из прочного металла позволяет быстро и без ключа сменить насадку

Низкая степень вибрации

Удобная рукоятка с выступом и противоскользящей резиновой накладкой

Кольцо для крепления оснастки на основании кабеля

Прочный противоударный пластиковый корпус

Стильный дизайн инструмента

Хорошая система теплоотвода защищает от перегрева

Дрель ударная Bosch GSB 1600 RE Professional – инструмент для опытных пользователей и настоящих профессионалов в ремонте и отделке. Используется преимущественно для работы с особо прочным материалом: кирпичом и бетоном, гранитом, керамогранитом, пеноблоком, металлом и деревом. Может работать как шуруповерт благодаря функции реверса.