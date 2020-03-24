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Ударная электрическая дрель Bosch GSB 1600RE 0.601.218.121 (быстрозажимной патрон, 701 Вт, реверс)
4.5
23
7 199 ₽
9 040 ₽
Сетевые дрели
    Ударная электрическая дрель Bosch GSB 1600RE 0.601.218.121
    Арт. Х106514
    4.5
    23
    Ударная электрическая дрель Bosch GSB 1600RE 0.601.218.121 (быстрозажимной патрон, 701 Вт, реверс)
    Ударная электрическая дрель Bosch GSB 1600RE 0.601.218.121 (быстрозажимной патрон, 701 Вт, реверс)
    Ударная электрическая дрель Bosch GSB 1600RE 0.601.218.121 (быстрозажимной патрон, 701 Вт, реверс)
    Ударная электрическая дрель Bosch GSB 1600RE 0.601.218.121 (быстрозажимной патрон, 701 Вт, реверс)
    Ударная электрическая дрель Bosch GSB 1600RE 0.601.218.121 (быстрозажимной патрон, 701 Вт, реверс)
    Ударная электрическая дрель Bosch GSB 1600RE 0.601.218.121 (быстрозажимной патрон, 701 Вт, реверс)
      Ударная электрическая дрель Bosch GSB 1600RE 0.601.218.121 (быстрозажимной патрон, 701 Вт, реверс)
      Ударная электрическая дрель Bosch GSB 1600RE 0.601.218.121 (быстрозажимной патрон, 701 Вт, реверс)
      Ударная электрическая дрель Bosch GSB 1600RE 0.601.218.121 (быстрозажимной патрон, 701 Вт, реверс)
      Ударная электрическая дрель Bosch GSB 1600RE 0.601.218.121 (быстрозажимной патрон, 701 Вт, реверс)
      Ударная электрическая дрель Bosch GSB 1600RE 0.601.218.121 (быстрозажимной патрон, 701 Вт, реверс)
      Ударная электрическая дрель Bosch GSB 1600RE 0.601.218.121 (быстрозажимной патрон, 701 Вт, реверс)

      Ударная электрическая дрель Bosch GSB 1600RE 0.601.218.121

      • -1 841 ₽
      7 199 ₽
      9 040 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х106514
      4.5
      23

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Германия
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      • -1 841 ₽
      7 199 ₽
      9 040 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Дрель ударная Bosch GSB 1600 RE Professional – инструмент для опытных пользователей и настоящих профессионалов в ремонте и отделке. Используется преимущественно для работы с особо прочным материалом: кирпичом и бетоном, гранитом, керамогранитом, пеноблоком, металлом и деревом. Может работать как шуруповерт благодаря функции реверса.

        Преимущества

        • Высокие показатели мощности
        • Электронная система управления количеством оборотов
        • Переключатель режимов работы находится на верхней части корпуса для удобства использования
        • Функция реверса для закручивания и откручивания крепежа и высвобождения заклинившего сверла
        • Быстрозажимной патрон из прочного металла позволяет быстро и без ключа сменить насадку
        • Низкая степень вибрации
        • Удобная рукоятка с выступом и противоскользящей резиновой накладкой
        • Кольцо для крепления оснастки на основании кабеля
        • Прочный противоударный пластиковый корпус
        • Стильный дизайн инструмента
        • Хорошая система теплоотвода защищает от перегрева