Преимущества

Поворотный щеткодержатель - обеспечивает одинаковое усилие при правом и левом вращении

Металлический корпус редуктора - для долгого срока службы инструмента

Шарнирное крепление кабеля - для предотвращения разрывов

Шейка шпинделя диаметром 43 мм может работать со стойкой сверлильного станка;

Реверс

Основная рукоятка с мягкой накладкой - для надежного хвата

Управляющая электроника

Бесступенчатая регулировка частоты вращения

Ударная дрель Bosch GSB 16 RE 0.601.14E.600 - инструмент для профессионального использования. Регулятор числа оборотов позволяет выбрать нужную частоту вращения в зависимости от материала и вида работ. Металлический корпус редуктора обеспечивает долгий срок службы инструмента. С помощью колесика для регулировки числа оборотов можно подобрать нужный режим для более эффективной работы. На кабеле ударной дрели Bosch GSB 16 RE 0.601.14E.600 есть специальное крепление для патронного ключа.