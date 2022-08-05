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Дрель ударная BOSCH GSB 16RE 0.601.14E.600, 750 Вт
5.0
1
Найти аналог
Сетевые дрели
    Дрель ударная BOSCH GSB 16RE 0.601.14E.600, 750 Вт
    Арт. 77777Х106184
    5.0
    1
    Дрель ударная BOSCH GSB 16RE 0.601.14E.600, 750 Вт
    Дрель ударная BOSCH GSB 16RE 0.601.14E.600, 750 Вт
    Дрель ударная BOSCH GSB 16RE 0.601.14E.600, 750 Вт
    Дрель ударная BOSCH GSB 16RE 0.601.14E.600, 750 Вт
    Дрель ударная BOSCH GSB 16RE 0.601.14E.600, 750 Вт
    Дрель ударная BOSCH GSB 16RE 0.601.14E.600, 750 Вт
    Дрель ударная BOSCH GSB 16RE 0.601.14E.600, 750 Вт
      Дрель ударная BOSCH GSB 16RE 0.601.14E.600, 750 Вт
      Дрель ударная BOSCH GSB 16RE 0.601.14E.600, 750 Вт
      Дрель ударная BOSCH GSB 16RE 0.601.14E.600, 750 Вт
      Дрель ударная BOSCH GSB 16RE 0.601.14E.600, 750 Вт
      Дрель ударная BOSCH GSB 16RE 0.601.14E.600, 750 Вт
      Дрель ударная BOSCH GSB 16RE 0.601.14E.600, 750 Вт
      Дрель ударная BOSCH GSB 16RE 0.601.14E.600, 750 Вт

      Дрель ударная BOSCH GSB 16RE 0.601.14E.600, 750 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. 77777Х106184
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Германия
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Ударная дрель Bosch GSB 16 RE 0.601.14E.600 - инструмент для профессионального использования. Регулятор числа оборотов позволяет выбрать нужную частоту вращения в зависимости от материала и вида работ. Металлический корпус редуктора обеспечивает долгий срок службы инструмента. С помощью колесика для регулировки числа оборотов можно подобрать нужный режим для более эффективной работы. На кабеле ударной дрели Bosch GSB 16 RE 0.601.14E.600 есть специальное крепление для патронного ключа.

        Преимущества

        • Поворотный щеткодержатель - обеспечивает одинаковое усилие при правом и левом вращении
        • Металлический корпус редуктора - для долгого срока службы инструмента
        • Шарнирное крепление кабеля - для предотвращения разрывов
        • Шейка шпинделя диаметром 43 мм может работать со стойкой сверлильного станка;
        • Реверс
        • Основная рукоятка с мягкой накладкой - для надежного хвата
        • Управляющая электроника
        • Бесступенчатая регулировка частоты вращения