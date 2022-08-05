Дрель ударная BOSCH GSB 16RE 0.601.14E.600, 750 Вт
Арт. 77777Х106184
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Германия
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
- Ударная дрель Bosch GSB 16 RE 0.601.14E.600 - инструмент для профессионального использования. Регулятор числа оборотов позволяет выбрать нужную частоту вращения в зависимости от материала и вида работ. Металлический корпус редуктора обеспечивает долгий срок службы инструмента. С помощью колесика для регулировки числа оборотов можно подобрать нужный режим для более эффективной работы. На кабеле ударной дрели Bosch GSB 16 RE 0.601.14E.600 есть специальное крепление для патронного ключа.
Преимущества
- Поворотный щеткодержатель - обеспечивает одинаковое усилие при правом и левом вращении
- Металлический корпус редуктора - для долгого срока службы инструмента
- Шарнирное крепление кабеля - для предотвращения разрывов
- Шейка шпинделя диаметром 43 мм может работать со стойкой сверлильного станка;
- Реверс
- Основная рукоятка с мягкой накладкой - для надежного хвата
- Управляющая электроника
- Бесступенчатая регулировка частоты вращения