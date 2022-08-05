Ударная дрель Bosch GSB 21-2 RE 0.601.19C.503 - это электроинструмент, сконструированный для профессионального использования. Область применения - просверливание отверстий. В зависимости от плотности материала, можно выбрать обычный режим или режим с ударом. Инструмент имеет две скорости работы, выбрать одну из двух скоростей удобно при помощи тумблера на корпусе. Дрель оснащена функцией реверса - для легкого выкручивания сверла из материала. Данное устройство реверса увеличивает рабочий ресурс угольных щеток и сохраняет максимальную мощность при обратном вращении.

Преимущества: