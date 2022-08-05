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Дрель ударная BOSCH GSB 21-2 RE L-Boxx 0.601.19C.503, 1100 Вт
5.0
1
Найти аналог
Сетевые дрели
    Дрель ударная BOSCH GSB 21-2 RE L-Boxx 0.601.19C.503, 1100 Вт
    Арт. X1193356
    5.0
    1
    Дрель ударная BOSCH GSB 21-2 RE L-Boxx 0.601.19C.503, 1100 Вт
    Дрель ударная BOSCH GSB 21-2 RE L-Boxx 0.601.19C.503, 1100 Вт
    Дрель ударная BOSCH GSB 21-2 RE L-Boxx 0.601.19C.503, 1100 Вт
    Дрель ударная BOSCH GSB 21-2 RE L-Boxx 0.601.19C.503, 1100 Вт
    Дрель ударная BOSCH GSB 21-2 RE L-Boxx 0.601.19C.503, 1100 Вт
    Дрель ударная BOSCH GSB 21-2 RE L-Boxx 0.601.19C.503, 1100 Вт
    Дрель ударная BOSCH GSB 21-2 RE L-Boxx 0.601.19C.503, 1100 Вт
    Дрель ударная BOSCH GSB 21-2 RE L-Boxx 0.601.19C.503, 1100 Вт
    Дрель ударная BOSCH GSB 21-2 RE L-Boxx 0.601.19C.503, 1100 Вт
    Дрель ударная BOSCH GSB 21-2 RE L-Boxx 0.601.19C.503, 1100 Вт
      Дрель ударная BOSCH GSB 21-2 RE L-Boxx 0.601.19C.503, 1100 Вт
      Дрель ударная BOSCH GSB 21-2 RE L-Boxx 0.601.19C.503, 1100 Вт
      Дрель ударная BOSCH GSB 21-2 RE L-Boxx 0.601.19C.503, 1100 Вт
      Дрель ударная BOSCH GSB 21-2 RE L-Boxx 0.601.19C.503, 1100 Вт
      Дрель ударная BOSCH GSB 21-2 RE L-Boxx 0.601.19C.503, 1100 Вт
      Дрель ударная BOSCH GSB 21-2 RE L-Boxx 0.601.19C.503, 1100 Вт
      Дрель ударная BOSCH GSB 21-2 RE L-Boxx 0.601.19C.503, 1100 Вт
      Дрель ударная BOSCH GSB 21-2 RE L-Boxx 0.601.19C.503, 1100 Вт
      Дрель ударная BOSCH GSB 21-2 RE L-Boxx 0.601.19C.503, 1100 Вт
      Дрель ударная BOSCH GSB 21-2 RE L-Boxx 0.601.19C.503, 1100 Вт

      Дрель ударная BOSCH GSB 21-2 RE L-Boxx 0.601.19C.503, 1100 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X1193356
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Швейцария
      Родина бренда
      		Германия
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы


      • Ударная дрель Bosch GSB 21-2 RE 0.601.19C.503 - это электроинструмент, сконструированный для профессионального использования. Область применения - просверливание отверстий. В зависимости от плотности материала, можно выбрать обычный режим или режим с ударом. Инструмент имеет две скорости работы, выбрать одну из двух скоростей удобно при помощи тумблера на корпусе. Дрель оснащена функцией реверса - для легкого выкручивания сверла из материала. Данное устройство реверса увеличивает рабочий ресурс угольных щеток и сохраняет максимальную мощность при обратном вращении.

        Преимущества:

        • Инструмент оснащен двумя прорезиненными рукоятками - для надежного и комфортного удержания его при работе
        • Предохранительная муфта прекращает передачу крутящего момента при заклинивании сверла, что предотвращает поломку инструмента и защищает оператора
        • Сетевой кабель имеет шарнирное крепление - для защиты от перегибов и разрывов
        • Возможно использование ударной дрели Bosch GSB 21-2 RE 0.601.19C.503 в качестве миксера
        • Шейка шпинделя диаметром 43 мм позволяет работать со стационарной сверлильной стойкой
        • Для исправной работы инструмента на протяжении всего срока службы, он имеет металлический корпус редуктора