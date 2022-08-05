Дрель ударная BOSCH GSB 21-2 RE L-Boxx 0.601.19C.503, 1100 Вт
Арт. X1193356
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Швейцария
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Родина бренда
|Германия
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
Ударная дрель Bosch GSB 21-2 RE 0.601.19C.503 - это электроинструмент, сконструированный для профессионального использования. Область применения - просверливание отверстий. В зависимости от плотности материала, можно выбрать обычный режим или режим с ударом. Инструмент имеет две скорости работы, выбрать одну из двух скоростей удобно при помощи тумблера на корпусе. Дрель оснащена функцией реверса - для легкого выкручивания сверла из материала. Данное устройство реверса увеличивает рабочий ресурс угольных щеток и сохраняет максимальную мощность при обратном вращении.
Преимущества:
- Инструмент оснащен двумя прорезиненными рукоятками - для надежного и комфортного удержания его при работе
- Предохранительная муфта прекращает передачу крутящего момента при заклинивании сверла, что предотвращает поломку инструмента и защищает оператора
- Сетевой кабель имеет шарнирное крепление - для защиты от перегибов и разрывов
- Возможно использование ударной дрели Bosch GSB 21-2 RE 0.601.19C.503 в качестве миксера
- Шейка шпинделя диаметром 43 мм позволяет работать со стационарной сверлильной стойкой
- Для исправной работы инструмента на протяжении всего срока службы, он имеет металлический корпус редуктора