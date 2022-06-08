Преимущества

Мощный двигатель для высокой производительности

Воздушное охлаждение для надежности CROWN CT10032

Сетевой кабель 2м для удобства

Ключевой патрон для надежной фиксации оснастки

Дополнительная рукоятка для контроля над инструментом

Высокие обороты для эффективности

Ударная дрель предназначена для сверления различных материалов. Функция сверления с ударом позволяет работать с твёрдыми материалами такими как кирпич. Металлический корпус редуктора, обеспечивает хорошую теплоотдачу не перегревая инструмент при длительной работе. Ключевой патрон надёжно фиксирует оснастку. Двухскоростной редуктор позволяет сверлить на малых оборотах, увеличивая возможности инструмента. Для лучшего контроля, места хвата обладают прорезиненными вставками, снижая нагрузку на кисть оператора. Флажковый переключатель реверса удобно расположен, позволяя безопасно освобождать застрявшее сверло. Фиксация кнопки пуска упрощает эксплуатацию инструмента. Регулировка оборотов позволяет подбирать режим работы в зависимости от поставленных задач.