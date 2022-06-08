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Дрель ударная Crown CT10032, 1050 Вт
Арт. О00000003938
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
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- Ударная дрель предназначена для сверления различных материалов. Функция сверления с ударом позволяет работать с твёрдыми материалами такими как кирпич. Металлический корпус редуктора, обеспечивает хорошую теплоотдачу не перегревая инструмент при длительной работе. Ключевой патрон надёжно фиксирует оснастку. Двухскоростной редуктор позволяет сверлить на малых оборотах, увеличивая возможности инструмента. Для лучшего контроля, места хвата обладают прорезиненными вставками, снижая нагрузку на кисть оператора. Флажковый переключатель реверса удобно расположен, позволяя безопасно освобождать застрявшее сверло. Фиксация кнопки пуска упрощает эксплуатацию инструмента. Регулировка оборотов позволяет подбирать режим работы в зависимости от поставленных задач.
Преимущества
- Мощный двигатель для высокой производительности
- Воздушное охлаждение для надежности CROWN CT10032
- Сетевой кабель 2м для удобства
- Ключевой патрон для надежной фиксации оснастки
- Дополнительная рукоятка для контроля над инструментом
- Высокие обороты для эффективности