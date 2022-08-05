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Дрель ударная DeWalt DWD024KP, 650 Вт
5.0
1
Найти аналог
Сетевые дрели
    Дрель ударная DeWalt DWD024KP, 650 Вт
    Арт. 77777Х106258
    5.0
    1
    Дрель ударная DeWalt DWD024KP, 650 Вт
    Дрель ударная DeWalt DWD024KP, 650 Вт
    Дрель ударная DeWalt DWD024KP, 650 Вт
    Дрель ударная DeWalt DWD024KP, 650 Вт
    Дрель ударная DeWalt DWD024KP, 650 Вт
    Дрель ударная DeWalt DWD024KP, 650 Вт
    Дрель ударная DeWalt DWD024KP, 650 Вт
    Дрель ударная DeWalt DWD024KP, 650 Вт
      Дрель ударная DeWalt DWD024KP, 650 Вт
      Дрель ударная DeWalt DWD024KP, 650 Вт
      Дрель ударная DeWalt DWD024KP, 650 Вт
      Дрель ударная DeWalt DWD024KP, 650 Вт
      Дрель ударная DeWalt DWD024KP, 650 Вт
      Дрель ударная DeWalt DWD024KP, 650 Вт
      Дрель ударная DeWalt DWD024KP, 650 Вт
      Дрель ударная DeWalt DWD024KP, 650 Вт

      Дрель ударная DeWalt DWD024KP, 650 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 77777Х106258
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Ударная дрель Dewalt DWD 024 KP предназначена для сверления отверстий в древесине, металле, бетоне и кирпичной кладке. Мощный 750-ваттный двигатель способствует наилучшей производительности при нагруженных работах. Скорость вращения шпинделя и частота ударов регулируется усилием нажатия на пусковую клавишу, что очень удобно. Модель оснащена ударным и безударным режимами работы, переключение между которыми осуществляется с помощью тумблера сверху на корпусе. В комплекте поставляется набор сверл по кирпичу. 

        Преимущества

        • Мощный и надежны двигатель на 750 Вт
        • Компактные размеры упрощают работу в труднодоступных местах
        • Электронная регулировка оборотов
        • Функция реверса
        • Ограничитель глубины для сверления точных по размеру несквозных отверстий
        • Прорезиненная рукоятка для удержания без проскальзывания
        • Удобный транспортировочный чемодан
        • Набор сверл по кирпичу в комплекте