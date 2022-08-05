Дрель ударная DeWalt DWD024KP, 650 Вт
Арт. 77777Х106258
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
- Ударная дрель Dewalt DWD 024 KP предназначена для сверления отверстий в древесине, металле, бетоне и кирпичной кладке. Мощный 750-ваттный двигатель способствует наилучшей производительности при нагруженных работах. Скорость вращения шпинделя и частота ударов регулируется усилием нажатия на пусковую клавишу, что очень удобно. Модель оснащена ударным и безударным режимами работы, переключение между которыми осуществляется с помощью тумблера сверху на корпусе. В комплекте поставляется набор сверл по кирпичу.
Преимущества
- Мощный и надежны двигатель на 750 Вт
- Компактные размеры упрощают работу в труднодоступных местах
- Электронная регулировка оборотов
- Функция реверса
- Ограничитель глубины для сверления точных по размеру несквозных отверстий
- Прорезиненная рукоятка для удержания без проскальзывания
- Удобный транспортировочный чемодан
- Набор сверл по кирпичу в комплекте