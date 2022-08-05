Преимущества

Мощный и надежны двигатель на 750 Вт

Компактные размеры упрощают работу в труднодоступных местах

Электронная регулировка оборотов

Функция реверса

Ограничитель глубины для сверления точных по размеру несквозных отверстий

Прорезиненная рукоятка для удержания без проскальзывания

Удобный транспортировочный чемодан

Набор сверл по кирпичу в комплекте

Ударная дрель Dewalt DWD 024 KP предназначена для сверления отверстий в древесине, металле, бетоне и кирпичной кладке. Мощный 750-ваттный двигатель способствует наилучшей производительности при нагруженных работах. Скорость вращения шпинделя и частота ударов регулируется усилием нажатия на пусковую клавишу, что очень удобно. Модель оснащена ударным и безударным режимами работы, переключение между которыми осуществляется с помощью тумблера сверху на корпусе. В комплекте поставляется набор сверл по кирпичу.