Дрель ударная Ресанта ДУ-15/850, 850 Вт
Арт. О00000013698
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Латвия
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
- Ударная дрель - электрический инструмент, предназначенный для сверления отверстий в различных материалах, а так же заворачивания/отворачивания винтов и шурупов, при проведении строительных, отделочных, столярных, слесарных и других работ.
Преимущества
- Функция реверса облегчает изъятие сверла из материала в случае застревания
- При помощи регулировки частоты вращения сверла можно настроить инструмент под конкретный материал
- Надежный электрический двигатель обеспечивает производительную и бесперебойную работу
- Рукоятка имеет мягкую накладку и упор в нижней части для надежного захвата дрели во время работы
- Ударный механизм облегчает сверление бетона и кирпичной кладки
- Ключевой патрон для надежной фиксации оснастки
- Дополнительная рукоятка для комфортной работы