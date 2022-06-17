Преимущества

Функция реверса облегчает изъятие сверла из материала в случае застревания

При помощи регулировки частоты вращения сверла можно настроить инструмент под конкретный материал

Надежный электрический двигатель обеспечивает производительную и бесперебойную работу

Рукоятка имеет мягкую накладку и упор в нижней части для надежного захвата дрели во время работы

Ударный механизм облегчает сверление бетона и кирпичной кладки

Ключевой патрон для надежной фиксации оснастки

Дополнительная рукоятка для комфортной работы

Ударная дрель - электрический инструмент, предназначенный для сверления отверстий в различных материалах, а так же заворачивания/отворачивания винтов и шурупов, при проведении строительных, отделочных, столярных, слесарных и других работ.