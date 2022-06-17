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Ударная дрель Вихрь ДУ-550Б 72/8/6
5.0
2
Найти аналог
Сетевые дрели
    Ударная дрель Вихрь ДУ-550Б 72/8/6
    Арт. О00000013245
    5.0
    2
    Ударная дрель Вихрь ДУ-550Б 72/8/6
    Ударная дрель Вихрь ДУ-550Б 72/8/6
    Ударная дрель Вихрь ДУ-550Б 72/8/6
    Ударная дрель Вихрь ДУ-550Б 72/8/6
      Ударная дрель Вихрь ДУ-550Б 72/8/6
      Ударная дрель Вихрь ДУ-550Б 72/8/6
      Ударная дрель Вихрь ДУ-550Б 72/8/6
      Ударная дрель Вихрь ДУ-550Б 72/8/6

      Ударная дрель Вихрь ДУ-550Б 72/8/6

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013245
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Ударная дрель ВИХРЬ ДУ-550Б - электрический инструмент, предназначенный для сверления отверстий в различных материалах, а так же заворачивания/отворачивания винтов и шурупов, при проведении строительных, отделочных, столярных, слесарных и других работ. Также, с дрелью могут быть применены различные насадки для шлифования и отрезания, в случае возможности закрепления в патрон дрели. Все дрели оснащены ударным механизмом. Эта функция облегчает сверление бетона или кирпичной кладки.

        Преимущества

        • Функция реверса облегчает изъятие сверла из материала в случае застревания
        • При помощи регулировки частоты вращения сверла можно настроить инструмент под конкретный материал
        • Надежный электрический двигатель обеспечивает производительную и бесперебойную работу
        • Рукоятка имеет мягкую накладку и упор в нижней части для надежного захвата дрели во время работы
        • Ударный механизм облегчает сверление бетона и кирпичной кладки
        • Удобна в эксплуатации
        • Высококачественный пластик
        • Медная обмотка ротора - способна выдержать усиленные нагрузки без ущерба для своей структуры, что означает – длительность эксплуатации с медной обмоткой несравненно выше
        • Двойная защитная изоляция— электрическая изоляция, состоящая из рабочей и дополнительной изоляции