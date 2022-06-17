Ударная дрель Вихрь ДУ-550Б 72/8/6
Арт. О00000013245
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
- Ударная дрель ВИХРЬ ДУ-550Б - электрический инструмент, предназначенный для сверления отверстий в различных материалах, а так же заворачивания/отворачивания винтов и шурупов, при проведении строительных, отделочных, столярных, слесарных и других работ. Также, с дрелью могут быть применены различные насадки для шлифования и отрезания, в случае возможности закрепления в патрон дрели. Все дрели оснащены ударным механизмом. Эта функция облегчает сверление бетона или кирпичной кладки.
Преимущества
- Функция реверса облегчает изъятие сверла из материала в случае застревания
- При помощи регулировки частоты вращения сверла можно настроить инструмент под конкретный материал
- Надежный электрический двигатель обеспечивает производительную и бесперебойную работу
- Рукоятка имеет мягкую накладку и упор в нижней части для надежного захвата дрели во время работы
- Ударный механизм облегчает сверление бетона и кирпичной кладки
- Удобна в эксплуатации
- Высококачественный пластик
- Медная обмотка ротора - способна выдержать усиленные нагрузки без ущерба для своей структуры, что означает – длительность эксплуатации с медной обмоткой несравненно выше
- Двойная защитная изоляция— электрическая изоляция, состоящая из рабочей и дополнительной изоляции