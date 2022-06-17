Преимущества

Функция реверса облегчает изъятие сверла из материала в случае застревания

При помощи регулировки частоты вращения сверла можно настроить инструмент под конкретный материал

Надежный электрический двигатель обеспечивает производительную и бесперебойную работу

Рукоятка имеет мягкую накладку и упор в нижней части для надежного захвата дрели во время работы

Ударный механизм облегчает сверление бетона и кирпичной кладки

Удобна в эксплуатации

Высококачественный пластик

Медная обмотка ротора - способна выдержать усиленные нагрузки без ущерба для своей структуры, что означает – длительность эксплуатации с медной обмоткой несравненно выше

Двойная защитная изоляция— электрическая изоляция, состоящая из рабочей и дополнительной изоляции

Ударная дрель ВИХРЬ ДУ-550Б - электрический инструмент, предназначенный для сверления отверстий в различных материалах, а так же заворачивания/отворачивания винтов и шурупов, при проведении строительных, отделочных, столярных, слесарных и других работ. Также, с дрелью могут быть применены различные насадки для шлифования и отрезания, в случае возможности закрепления в патрон дрели. Все дрели оснащены ударным механизмом. Эта функция облегчает сверление бетона или кирпичной кладки.