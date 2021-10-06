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Дрель ударная Denzel ID-1050-2, 1050 Вт, 26312
5.0
1
Найти аналог
Сетевые дрели
    Дрель ударная Denzel ID-1050-2, 1050 Вт, 26312
    Арт. О00000033107
    5.0
    1
    Дрель ударная Denzel ID-1050-2, 1050 Вт, 26312
    Дрель ударная Denzel ID-1050-2, 1050 Вт, 26312
    Дрель ударная Denzel ID-1050-2, 1050 Вт, 26312
    Дрель ударная Denzel ID-1050-2, 1050 Вт, 26312
    Дрель ударная Denzel ID-1050-2, 1050 Вт, 26312
    Дрель ударная Denzel ID-1050-2, 1050 Вт, 26312
    Дрель ударная Denzel ID-1050-2, 1050 Вт, 26312
    Дрель ударная Denzel ID-1050-2, 1050 Вт, 26312
    Дрель ударная Denzel ID-1050-2, 1050 Вт, 26312
    Дрель ударная Denzel ID-1050-2, 1050 Вт, 26312
    Дрель ударная Denzel ID-1050-2, 1050 Вт, 26312
    Дрель ударная Denzel ID-1050-2, 1050 Вт, 26312
    Дрель ударная Denzel ID-1050-2, 1050 Вт, 26312
    Дрель ударная Denzel ID-1050-2, 1050 Вт, 26312
    Дрель ударная Denzel ID-1050-2, 1050 Вт, 26312
    Дрель ударная Denzel ID-1050-2, 1050 Вт, 26312
    Дрель ударная Denzel ID-1050-2, 1050 Вт, 26312
    Дрель ударная Denzel ID-1050-2, 1050 Вт, 26312
      Дрель ударная Denzel ID-1050-2, 1050 Вт, 26312
      Дрель ударная Denzel ID-1050-2, 1050 Вт, 26312
      Дрель ударная Denzel ID-1050-2, 1050 Вт, 26312
      Дрель ударная Denzel ID-1050-2, 1050 Вт, 26312
      Дрель ударная Denzel ID-1050-2, 1050 Вт, 26312
      Дрель ударная Denzel ID-1050-2, 1050 Вт, 26312
      Дрель ударная Denzel ID-1050-2, 1050 Вт, 26312
      Дрель ударная Denzel ID-1050-2, 1050 Вт, 26312
      Дрель ударная Denzel ID-1050-2, 1050 Вт, 26312
      Дрель ударная Denzel ID-1050-2, 1050 Вт, 26312
      Дрель ударная Denzel ID-1050-2, 1050 Вт, 26312
      Дрель ударная Denzel ID-1050-2, 1050 Вт, 26312
      Дрель ударная Denzel ID-1050-2, 1050 Вт, 26312
      Дрель ударная Denzel ID-1050-2, 1050 Вт, 26312
      Дрель ударная Denzel ID-1050-2, 1050 Вт, 26312
      Дрель ударная Denzel ID-1050-2, 1050 Вт, 26312
      Дрель ударная Denzel ID-1050-2, 1050 Вт, 26312
      Дрель ударная Denzel ID-1050-2, 1050 Вт, 26312

      Дрель ударная Denzel ID-1050-2, 1050 Вт, 26312

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000033107
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Дрель ударная Denzel ID-1050-2 - работает в двух режимах: сверление и ударное сверление. Пригодится в процессе проведения ремонтно-отделочных операций. Ключевой патрон надежно фиксирует оснастку. Регулировка скорости в зависимости от особенностей материала. Благодаря щеточным узлам усовершенствованной конструкции достигается стабильная работа двигателя.

        Преимущества

        • Широкий диапазон хвостовиков оснастки 1,5 - 13 мм позволяет работать со сверлами маленького и большого диаметра
        • Для использования левосторонних сверл предусмотрен реверс, меняющий направление вращения патрона
        • Фиксация клавиши регулятора и кнопки включения обеспечивает комфортную работу, исключая возможность непроизвольного переключения режимов
        • Легко работать с материалами разной плотности благодаря возможности отключения ударной функции
        • Благодаря ограничителю глубины сверления получаются одинаковые отверстия без дополнительных замеров
        • Эффективную работу ударного механизма с бетоном и кирпичом обеспечивает массивный промщит
        • Трехкулачковый самоцентрирующийся патрон закручивается с помощью ключа, что обеспечивает надежную фиксацию оснастки и комфортную работу в ударном режиме
        • Класс защиты II - двойная изоляция токопроводящих элементов обеспечивает безопасность пользователя
        • Увеличение рабочей зоны и мобильность обеспечивает кабель питания 3 м
        • Ключ удобно хранить - дрель оснащена специальным держателем под корпусом
        • Для удобства транспортировки предусмотрен чемодан в комплект