Преимущества

Широкий диапазон хвостовиков оснастки 1,5 - 13 мм позволяет работать со сверлами маленького и большого диаметра

Для использования левосторонних сверл предусмотрен реверс, меняющий направление вращения патрона

Фиксация клавиши регулятора и кнопки включения обеспечивает комфортную работу, исключая возможность непроизвольного переключения режимов

Легко работать с материалами разной плотности благодаря возможности отключения ударной функции

Благодаря ограничителю глубины сверления получаются одинаковые отверстия без дополнительных замеров

Эффективную работу ударного механизма с бетоном и кирпичом обеспечивает массивный промщит

Трехкулачковый самоцентрирующийся патрон закручивается с помощью ключа, что обеспечивает надежную фиксацию оснастки и комфортную работу в ударном режиме

Класс защиты II - двойная изоляция токопроводящих элементов обеспечивает безопасность пользователя

Увеличение рабочей зоны и мобильность обеспечивает кабель питания 3 м

Ключ удобно хранить - дрель оснащена специальным держателем под корпусом

Для удобства транспортировки предусмотрен чемодан в комплект

Дрель ударная Denzel ID-1050-2 - работает в двух режимах: сверление и ударное сверление. Пригодится в процессе проведения ремонтно-отделочных операций. Ключевой патрон надежно фиксирует оснастку. Регулировка скорости в зависимости от особенностей материала. Благодаря щеточным узлам усовершенствованной конструкции достигается стабильная работа двигателя.