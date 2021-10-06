Дрель ударная Denzel ID-1050-2, 1050 Вт, 26312
Арт. О00000033107
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
Преимущества
- Широкий диапазон хвостовиков оснастки 1,5 - 13 мм позволяет работать со сверлами маленького и большого диаметра
- Для использования левосторонних сверл предусмотрен реверс, меняющий направление вращения патрона
- Фиксация клавиши регулятора и кнопки включения обеспечивает комфортную работу, исключая возможность непроизвольного переключения режимов
- Легко работать с материалами разной плотности благодаря возможности отключения ударной функции
- Благодаря ограничителю глубины сверления получаются одинаковые отверстия без дополнительных замеров
- Эффективную работу ударного механизма с бетоном и кирпичом обеспечивает массивный промщит
- Трехкулачковый самоцентрирующийся патрон закручивается с помощью ключа, что обеспечивает надежную фиксацию оснастки и комфортную работу в ударном режиме
- Класс защиты II - двойная изоляция токопроводящих элементов обеспечивает безопасность пользователя
- Увеличение рабочей зоны и мобильность обеспечивает кабель питания 3 м
- Ключ удобно хранить - дрель оснащена специальным держателем под корпусом
- Для удобства транспортировки предусмотрен чемодан в комплект