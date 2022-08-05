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Дрель ударная Denzel ID-550, 550 Вт
5.0
1
Найти аналог
Сетевые дрели
    Дрель ударная Denzel ID-550, 550 Вт
    Арт. О00000033103
    5.0
    1
    Дрель ударная Denzel ID-550, 550 Вт
    Дрель ударная Denzel ID-550, 550 Вт
    Дрель ударная Denzel ID-550, 550 Вт
    Дрель ударная Denzel ID-550, 550 Вт
    Дрель ударная Denzel ID-550, 550 Вт
    Дрель ударная Denzel ID-550, 550 Вт
    Дрель ударная Denzel ID-550, 550 Вт
    Дрель ударная Denzel ID-550, 550 Вт
    Дрель ударная Denzel ID-550, 550 Вт
    Дрель ударная Denzel ID-550, 550 Вт
    Дрель ударная Denzel ID-550, 550 Вт
      Дрель ударная Denzel ID-550, 550 Вт
      Дрель ударная Denzel ID-550, 550 Вт
      Дрель ударная Denzel ID-550, 550 Вт
      Дрель ударная Denzel ID-550, 550 Вт
      Дрель ударная Denzel ID-550, 550 Вт
      Дрель ударная Denzel ID-550, 550 Вт
      Дрель ударная Denzel ID-550, 550 Вт
      Дрель ударная Denzel ID-550, 550 Вт
      Дрель ударная Denzel ID-550, 550 Вт
      Дрель ударная Denzel ID-550, 550 Вт
      Дрель ударная Denzel ID-550, 550 Вт

      Дрель ударная Denzel ID-550, 550 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000033103
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Дрель ударная Denzel ID-550 используется для ручного или ударного сверления металла, дерева, легкого бетона, кирпича, плитки или пластика. Ключевой патрон надежно фиксирует оснастку. Регулировка скорости в зависимости от особенностей материала. Инструмент устойчив к перегреву - на корпусе предусмотрены эффективные вентиляционные отверстия.

        Преимущества

        • Работает со сверлами большого и малого диаметра благодаря широкому диапазону хвостовиков оснастки 1.5-10 мм
        • Реверс позволяет изменять направление вращения патрона для использования левосторонних сверл или шлифовальной оснастки
        • Безопасное использование - клавиша блокировки регулятора частоты вращений и кнопки включения позволяет избежать самопроизвольного переключения
        • Трехкулачковый самоцентрирующийся патрон закручивается с помощью ключа, что обеспечивает надежную фиксацию оснастки
        • Возможность отключения ударной функции позволяет работать с материалами разной плотности
        • Ограничитель глубины сверления позволяет получить ряд одинаковых отверстий без дополнительных измерений
        • Эффективная работа ударного механизма, даже при сверлении твердых материалов, благодаря массивному промщиту
        • Ключ не потеряется в процессе работы - на основании провода предусмотрен специальный держатель
        • Эффективный отвод тепла обеспечивают вентиляционные отверстия на корпусе
        • Увеличение рабочей зоны и мобильность благодаря кабелю питания 3 м
        • Обрезиненная боковая рукоятка удобно лежит в руке и не проскальзывает
        • Класс защиты II - двойная изоляция токопроводящих элементов для безопасности оператора