Дрель ударная Denzel ID-550, 550 Вт
Арт. О00000033103
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
- Дрель ударная Denzel ID-550 используется для ручного или ударного сверления металла, дерева, легкого бетона, кирпича, плитки или пластика. Ключевой патрон надежно фиксирует оснастку. Регулировка скорости в зависимости от особенностей материала. Инструмент устойчив к перегреву - на корпусе предусмотрены эффективные вентиляционные отверстия.
Преимущества
- Работает со сверлами большого и малого диаметра благодаря широкому диапазону хвостовиков оснастки 1.5-10 мм
- Реверс позволяет изменять направление вращения патрона для использования левосторонних сверл или шлифовальной оснастки
- Безопасное использование - клавиша блокировки регулятора частоты вращений и кнопки включения позволяет избежать самопроизвольного переключения
- Трехкулачковый самоцентрирующийся патрон закручивается с помощью ключа, что обеспечивает надежную фиксацию оснастки
- Возможность отключения ударной функции позволяет работать с материалами разной плотности
- Ограничитель глубины сверления позволяет получить ряд одинаковых отверстий без дополнительных измерений
- Эффективная работа ударного механизма, даже при сверлении твердых материалов, благодаря массивному промщиту
- Ключ не потеряется в процессе работы - на основании провода предусмотрен специальный держатель
- Эффективный отвод тепла обеспечивают вентиляционные отверстия на корпусе
- Увеличение рабочей зоны и мобильность благодаря кабелю питания 3 м
- Обрезиненная боковая рукоятка удобно лежит в руке и не проскальзывает
- Класс защиты II - двойная изоляция токопроводящих элементов для безопасности оператора