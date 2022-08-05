Преимущества

Работает со сверлами большого и малого диаметра благодаря широкому диапазону хвостовиков оснастки 1.5-10 мм

Реверс позволяет изменять направление вращения патрона для использования левосторонних сверл или шлифовальной оснастки

Безопасное использование - клавиша блокировки регулятора частоты вращений и кнопки включения позволяет избежать самопроизвольного переключения

Трехкулачковый самоцентрирующийся патрон закручивается с помощью ключа, что обеспечивает надежную фиксацию оснастки

Возможность отключения ударной функции позволяет работать с материалами разной плотности

Ограничитель глубины сверления позволяет получить ряд одинаковых отверстий без дополнительных измерений

Эффективная работа ударного механизма, даже при сверлении твердых материалов, благодаря массивному промщиту

Ключ не потеряется в процессе работы - на основании провода предусмотрен специальный держатель

Эффективный отвод тепла обеспечивают вентиляционные отверстия на корпусе

Увеличение рабочей зоны и мобильность благодаря кабелю питания 3 м

Обрезиненная боковая рукоятка удобно лежит в руке и не проскальзывает

Класс защиты II - двойная изоляция токопроводящих элементов для безопасности оператора

Дрель ударная Denzel ID-550 используется для ручного или ударного сверления металла, дерева, легкого бетона, кирпича, плитки или пластика. Ключевой патрон надежно фиксирует оснастку. Регулировка скорости в зависимости от особенностей материала. Инструмент устойчив к перегреву - на корпусе предусмотрены эффективные вентиляционные отверстия.