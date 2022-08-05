Преимущества

Большой диапазон рабочего диаметра патрона 1.5-13 мм позволяет использовать небольшие сверла

Реверс позволяет работать со сверлом левого вращения и шлифовальными насадками

Ключевая фиксация патрона обеспечивает надежное крепление оснастки даже в ударном режиме

Для исключения самопроизвольного переключения режимов предусмотрена клавиша блокировки регулятора частоты вращения и кнопки включения

Для комфортной работы с хрупкими материалами предусмотрено отключение ударной функции

Точность сверления без дополнительных измерений обеспечивает ограничитель глубины

Увеличение рабочей зоны благодаря кабелю питания 3 м

Для удобства работы на основании провода предусмотрен держатель ключа патрона

Класс защиты II - двойная изоляция токопроводящих элементов обеспечивает безопасность пользователя

Дрель поставляется вместе с кейсом для удобства хранения

Дрель ударная Denzel ID-650 незаменима при проведении ремонтных, строительных и отделочных работ. Позволяет сверлить отверстия в дереве, металле, кирпиче, легком бетоне. Ключевой патрон надежно фиксирует оснастку. Регулировка скорости в зависимости от особенностей материала. Щеточные узлы усовершенствованной конструкции гарантируют стабильную работу двигателя.