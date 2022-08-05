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Дрель ударная Denzel ID-650, 650 Вт, 26304
5.0
1
Найти аналог
Сетевые дрели
    Дрель ударная Denzel ID-650, 650 Вт, 26304
    Арт. О00000033104
    5.0
    1
    Дрель ударная Denzel ID-650, 650 Вт, 26304
    Дрель ударная Denzel ID-650, 650 Вт, 26304
    Дрель ударная Denzel ID-650, 650 Вт, 26304
    Дрель ударная Denzel ID-650, 650 Вт, 26304
    Дрель ударная Denzel ID-650, 650 Вт, 26304
    Дрель ударная Denzel ID-650, 650 Вт, 26304
    Дрель ударная Denzel ID-650, 650 Вт, 26304
    Дрель ударная Denzel ID-650, 650 Вт, 26304
    Дрель ударная Denzel ID-650, 650 Вт, 26304
    Дрель ударная Denzel ID-650, 650 Вт, 26304
    Дрель ударная Denzel ID-650, 650 Вт, 26304
    Дрель ударная Denzel ID-650, 650 Вт, 26304
    Дрель ударная Denzel ID-650, 650 Вт, 26304
    Дрель ударная Denzel ID-650, 650 Вт, 26304
    Дрель ударная Denzel ID-650, 650 Вт, 26304
    Дрель ударная Denzel ID-650, 650 Вт, 26304
      Дрель ударная Denzel ID-650, 650 Вт, 26304
      Дрель ударная Denzel ID-650, 650 Вт, 26304
      Дрель ударная Denzel ID-650, 650 Вт, 26304
      Дрель ударная Denzel ID-650, 650 Вт, 26304
      Дрель ударная Denzel ID-650, 650 Вт, 26304
      Дрель ударная Denzel ID-650, 650 Вт, 26304
      Дрель ударная Denzel ID-650, 650 Вт, 26304
      Дрель ударная Denzel ID-650, 650 Вт, 26304
      Дрель ударная Denzel ID-650, 650 Вт, 26304
      Дрель ударная Denzel ID-650, 650 Вт, 26304
      Дрель ударная Denzel ID-650, 650 Вт, 26304
      Дрель ударная Denzel ID-650, 650 Вт, 26304
      Дрель ударная Denzel ID-650, 650 Вт, 26304
      Дрель ударная Denzel ID-650, 650 Вт, 26304
      Дрель ударная Denzel ID-650, 650 Вт, 26304
      Дрель ударная Denzel ID-650, 650 Вт, 26304

      Дрель ударная Denzel ID-650, 650 Вт, 26304

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000033104
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Дрель ударная Denzel ID-650 незаменима при проведении ремонтных, строительных и отделочных работ. Позволяет сверлить отверстия в дереве, металле, кирпиче, легком бетоне. Ключевой патрон надежно фиксирует оснастку. Регулировка скорости в зависимости от особенностей материала. Щеточные узлы усовершенствованной конструкции гарантируют стабильную работу двигателя.

        Преимущества

        • Большой диапазон рабочего диаметра патрона 1.5-13 мм позволяет использовать небольшие сверла
        • Реверс позволяет работать со сверлом левого вращения и шлифовальными насадками
        • Ключевая фиксация патрона обеспечивает надежное крепление оснастки даже в ударном режиме
        • Для исключения самопроизвольного переключения режимов предусмотрена клавиша блокировки регулятора частоты вращения и кнопки включения
        • Для комфортной работы с хрупкими материалами предусмотрено отключение ударной функции
        • Точность сверления без дополнительных измерений обеспечивает ограничитель глубины
        • Увеличение рабочей зоны благодаря кабелю питания 3 м
        • Для удобства работы на основании провода предусмотрен держатель ключа патрона
        • Класс защиты II - двойная изоляция токопроводящих элементов обеспечивает безопасность пользователя
        • Дрель поставляется вместе с кейсом для удобства хранения