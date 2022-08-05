Дрель ударная Denzel ID-650, 650 Вт, 26304
Арт. О00000033104
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Тип двигателя
|щеточный
|
Напряжение сети, В
|220
- Дрель ударная Denzel ID-650 незаменима при проведении ремонтных, строительных и отделочных работ. Позволяет сверлить отверстия в дереве, металле, кирпиче, легком бетоне. Ключевой патрон надежно фиксирует оснастку. Регулировка скорости в зависимости от особенностей материала. Щеточные узлы усовершенствованной конструкции гарантируют стабильную работу двигателя.
Преимущества
- Большой диапазон рабочего диаметра патрона 1.5-13 мм позволяет использовать небольшие сверла
- Реверс позволяет работать со сверлом левого вращения и шлифовальными насадками
- Ключевая фиксация патрона обеспечивает надежное крепление оснастки даже в ударном режиме
- Для исключения самопроизвольного переключения режимов предусмотрена клавиша блокировки регулятора частоты вращения и кнопки включения
- Для комфортной работы с хрупкими материалами предусмотрено отключение ударной функции
- Точность сверления без дополнительных измерений обеспечивает ограничитель глубины
- Увеличение рабочей зоны благодаря кабелю питания 3 м
- Для удобства работы на основании провода предусмотрен держатель ключа патрона
- Класс защиты II - двойная изоляция токопроводящих элементов обеспечивает безопасность пользователя
- Дрель поставляется вместе с кейсом для удобства хранения