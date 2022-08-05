Дрель ударная Denzel ID-750, 750 Вт, 26307
Арт. О00000033105
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
Преимущества
- Подходит для работы с оснасткой малого диаметра 1.5-13 мм
- Для работы с левосторонними сверлами и шлифовальными насадками предусмотрен реверс, изменяющий направление вращения патрона
- Фиксация патрона с помощью ключа обеспечивает надежное закрепление оснастки даже в ударном режиме
- Для комфортной и точной работы предусмотрена фиксация положения регулятора вращения и кнопки включения, которая исключает непроизвольное переключение
- Для удобства работы с различными материалами предусмотрено отключение ударной функции
- Массивный промщит на ударном механизме обеспечивает эффективность работы даже при сверлении твердых материалов
- Ограничитель глубины позволяет сверлить идентичные отверстия без дополнительных измерений
- Благодаря специальному держателю на основании провода ключ надежно закреплен и не потеряется в процессе работы
- Обрезиненная боковая и задние рукоятки удобно лежат и не проскальзывают в руке
- Увеличение рабочей зоны и мобильность благодаря длинному кабелю питания 3 м
- Безопасность пользователя обеспечивает двойная изоляция токопроводящих элементов - Класс защиты II
- Для удобства хранения в комплекте идет кейс