Преимущества

Подходит для работы с оснасткой малого диаметра 1.5-13 мм

Для работы с левосторонними сверлами и шлифовальными насадками предусмотрен реверс, изменяющий направление вращения патрона

Фиксация патрона с помощью ключа обеспечивает надежное закрепление оснастки даже в ударном режиме

Для комфортной и точной работы предусмотрена фиксация положения регулятора вращения и кнопки включения, которая исключает непроизвольное переключение

Для удобства работы с различными материалами предусмотрено отключение ударной функции

Массивный промщит на ударном механизме обеспечивает эффективность работы даже при сверлении твердых материалов

Ограничитель глубины позволяет сверлить идентичные отверстия без дополнительных измерений

Благодаря специальному держателю на основании провода ключ надежно закреплен и не потеряется в процессе работы

Обрезиненная боковая и задние рукоятки удобно лежат и не проскальзывают в руке

Увеличение рабочей зоны и мобильность благодаря длинному кабелю питания 3 м

Безопасность пользователя обеспечивает двойная изоляция токопроводящих элементов - Класс защиты II

Для удобства хранения в комплекте идет кейс

Дрель ударная Denzel ID-750 универсальна в эксплуатации. Предназначена для сверления в древесине, металле, кирпичной кладке и легком бетоне. Ключевой патрон надежно фиксирует оснастку. Регулировка скорости в зависимости от особенностей материала. Щеточные узлы усовершенствованной конструкции гарантируют стабильную работу двигателя.