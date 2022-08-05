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Дрель ударная Denzel ID-750, 750 Вт, 26307
5.0
1
Найти аналог
Сетевые дрели
    Дрель ударная Denzel ID-750, 750 Вт, 26307
    Арт. О00000033105
    5.0
    1
    Дрель ударная Denzel ID-750, 750 Вт, 26307
    Дрель ударная Denzel ID-750, 750 Вт, 26307
    Дрель ударная Denzel ID-750, 750 Вт, 26307
    Дрель ударная Denzel ID-750, 750 Вт, 26307
    Дрель ударная Denzel ID-750, 750 Вт, 26307
    Дрель ударная Denzel ID-750, 750 Вт, 26307
    Дрель ударная Denzel ID-750, 750 Вт, 26307
    Дрель ударная Denzel ID-750, 750 Вт, 26307
    Дрель ударная Denzel ID-750, 750 Вт, 26307
    Дрель ударная Denzel ID-750, 750 Вт, 26307
    Дрель ударная Denzel ID-750, 750 Вт, 26307
    Дрель ударная Denzel ID-750, 750 Вт, 26307
    Дрель ударная Denzel ID-750, 750 Вт, 26307
    Дрель ударная Denzel ID-750, 750 Вт, 26307
    Дрель ударная Denzel ID-750, 750 Вт, 26307
    Дрель ударная Denzel ID-750, 750 Вт, 26307
    Дрель ударная Denzel ID-750, 750 Вт, 26307
    Дрель ударная Denzel ID-750, 750 Вт, 26307
      Дрель ударная Denzel ID-750, 750 Вт, 26307
      Дрель ударная Denzel ID-750, 750 Вт, 26307
      Дрель ударная Denzel ID-750, 750 Вт, 26307
      Дрель ударная Denzel ID-750, 750 Вт, 26307
      Дрель ударная Denzel ID-750, 750 Вт, 26307
      Дрель ударная Denzel ID-750, 750 Вт, 26307
      Дрель ударная Denzel ID-750, 750 Вт, 26307
      Дрель ударная Denzel ID-750, 750 Вт, 26307
      Дрель ударная Denzel ID-750, 750 Вт, 26307
      Дрель ударная Denzel ID-750, 750 Вт, 26307
      Дрель ударная Denzel ID-750, 750 Вт, 26307
      Дрель ударная Denzel ID-750, 750 Вт, 26307
      Дрель ударная Denzel ID-750, 750 Вт, 26307
      Дрель ударная Denzel ID-750, 750 Вт, 26307
      Дрель ударная Denzel ID-750, 750 Вт, 26307
      Дрель ударная Denzel ID-750, 750 Вт, 26307
      Дрель ударная Denzel ID-750, 750 Вт, 26307
      Дрель ударная Denzel ID-750, 750 Вт, 26307

      Дрель ударная Denzel ID-750, 750 Вт, 26307

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000033105
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Дрель ударная Denzel ID-750  универсальна в эксплуатации. Предназначена для сверления в древесине, металле, кирпичной кладке и легком бетоне. Ключевой патрон надежно фиксирует оснастку. Регулировка скорости в зависимости от особенностей материала. Щеточные узлы усовершенствованной конструкции гарантируют стабильную работу двигателя.

        Преимущества

        • Подходит для работы с оснасткой малого диаметра 1.5-13 мм
        • Для работы с левосторонними сверлами и шлифовальными насадками предусмотрен реверс, изменяющий направление вращения патрона
        • Фиксация патрона с помощью ключа обеспечивает надежное закрепление оснастки даже в ударном режиме
        • Для комфортной и точной работы предусмотрена фиксация положения регулятора вращения и кнопки включения, которая исключает непроизвольное переключение
        • Для удобства работы с различными материалами предусмотрено отключение ударной функции
        • Массивный промщит на ударном механизме обеспечивает эффективность работы даже при сверлении твердых материалов
        • Ограничитель глубины позволяет сверлить идентичные отверстия без дополнительных измерений
        • Благодаря специальному держателю на основании провода ключ надежно закреплен и не потеряется в процессе работы
        • Обрезиненная боковая и задние рукоятки удобно лежат и не проскальзывают в руке
        • Увеличение рабочей зоны и мобильность благодаря длинному кабелю питания 3 м
        • Безопасность пользователя обеспечивает двойная изоляция токопроводящих элементов - Класс защиты II
        • Для удобства хранения в комплекте идет кейс