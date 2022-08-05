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Дрель ударная Denzel ID-850, 850 Вт, 26309
5.0
1
Найти аналог
Сетевые дрели
    Дрель ударная Denzel ID-850, 850 Вт, 26309
    Арт. О00000033106
    5.0
    1
    Дрель ударная Denzel ID-850, 850 Вт, 26309
    Дрель ударная Denzel ID-850, 850 Вт, 26309
    Дрель ударная Denzel ID-850, 850 Вт, 26309
    Дрель ударная Denzel ID-850, 850 Вт, 26309
    Дрель ударная Denzel ID-850, 850 Вт, 26309
    Дрель ударная Denzel ID-850, 850 Вт, 26309
    Дрель ударная Denzel ID-850, 850 Вт, 26309
    Дрель ударная Denzel ID-850, 850 Вт, 26309
    Дрель ударная Denzel ID-850, 850 Вт, 26309
    Дрель ударная Denzel ID-850, 850 Вт, 26309
    Дрель ударная Denzel ID-850, 850 Вт, 26309
    Дрель ударная Denzel ID-850, 850 Вт, 26309
    Дрель ударная Denzel ID-850, 850 Вт, 26309
    Дрель ударная Denzel ID-850, 850 Вт, 26309
    Дрель ударная Denzel ID-850, 850 Вт, 26309
      Дрель ударная Denzel ID-850, 850 Вт, 26309
      Дрель ударная Denzel ID-850, 850 Вт, 26309
      Дрель ударная Denzel ID-850, 850 Вт, 26309
      Дрель ударная Denzel ID-850, 850 Вт, 26309
      Дрель ударная Denzel ID-850, 850 Вт, 26309
      Дрель ударная Denzel ID-850, 850 Вт, 26309
      Дрель ударная Denzel ID-850, 850 Вт, 26309
      Дрель ударная Denzel ID-850, 850 Вт, 26309
      Дрель ударная Denzel ID-850, 850 Вт, 26309
      Дрель ударная Denzel ID-850, 850 Вт, 26309
      Дрель ударная Denzel ID-850, 850 Вт, 26309
      Дрель ударная Denzel ID-850, 850 Вт, 26309
      Дрель ударная Denzel ID-850, 850 Вт, 26309
      Дрель ударная Denzel ID-850, 850 Вт, 26309
      Дрель ударная Denzel ID-850, 850 Вт, 26309

      Дрель ударная Denzel ID-850, 850 Вт, 26309

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000033106
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Дрель ударная Denzel ID-850 используется для сверления в различных стройматериалах: дереве, металле, кирпиче, легком бетоне. Питается от сети 220 В. Ключевой патрон надежно фиксирует оснастку. Регулировка скорости в зависимости от особенностей материала. За счет щеточных узлов усовершенствованной конструкции достигается стабильная работа двигателя.

        Преимущества

        • Подходит для работы со сверлами малого диаметра 1.5-13 мм
        • Реверс позволяет менять направление вращения патрона для работы с шлифовальной оснасткой и левыми сверлами
        • Кнопку включения не нужно держать во время работы - она блокируется в одном положении с помощью специальной клавиши
        • Возможность отключения ударной функции позволяет менять режим в зависимости от особенностей материала
        • Легко сделать ряд одинаковых отверстий без дополнительных замеров благодаря ограничителю глубины сверления
        • Патрон закручивается с помощью ключа, что обеспечивает надежное крепление оснастки для комфортной работы в ударном режиме
        • Массивный промщит обеспечивает стабильную работу ударного механизма
        • Легко хранить ключ - предусмотрен держатель на основании провода
        • Эргономичные обрезиненные рукоятки удобно лежат и не проскальзывают в руке
        • Класс защиты II - двойная изоляция токопроводящих элементов
        • Кабель питания 3 м обеспечивает увеличение рабочей зоны и мобильность
        • Дрель поставляется вместе с кейсом для удобства хранения и транспортировки