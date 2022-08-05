Преимущества

Подходит для работы со сверлами малого диаметра 1.5-13 мм

Реверс позволяет менять направление вращения патрона для работы с шлифовальной оснасткой и левыми сверлами

Кнопку включения не нужно держать во время работы - она блокируется в одном положении с помощью специальной клавиши

Возможность отключения ударной функции позволяет менять режим в зависимости от особенностей материала

Легко сделать ряд одинаковых отверстий без дополнительных замеров благодаря ограничителю глубины сверления

Патрон закручивается с помощью ключа, что обеспечивает надежное крепление оснастки для комфортной работы в ударном режиме

Массивный промщит обеспечивает стабильную работу ударного механизма

Легко хранить ключ - предусмотрен держатель на основании провода

Эргономичные обрезиненные рукоятки удобно лежат и не проскальзывают в руке

Класс защиты II - двойная изоляция токопроводящих элементов

Кабель питания 3 м обеспечивает увеличение рабочей зоны и мобильность

Дрель поставляется вместе с кейсом для удобства хранения и транспортировки

Дрель ударная Denzel ID-850 используется для сверления в различных стройматериалах: дереве, металле, кирпиче, легком бетоне. Питается от сети 220 В. Ключевой патрон надежно фиксирует оснастку. Регулировка скорости в зависимости от особенностей материала. За счет щеточных узлов усовершенствованной конструкции достигается стабильная работа двигателя.