Дрель ударная Denzel ID-850, 850 Вт, 26309
Арт. О00000033106
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
- Дрель ударная Denzel ID-850 используется для сверления в различных стройматериалах: дереве, металле, кирпиче, легком бетоне. Питается от сети 220 В. Ключевой патрон надежно фиксирует оснастку. Регулировка скорости в зависимости от особенностей материала. За счет щеточных узлов усовершенствованной конструкции достигается стабильная работа двигателя.
Преимущества
- Подходит для работы со сверлами малого диаметра 1.5-13 мм
- Реверс позволяет менять направление вращения патрона для работы с шлифовальной оснасткой и левыми сверлами
- Кнопку включения не нужно держать во время работы - она блокируется в одном положении с помощью специальной клавиши
- Возможность отключения ударной функции позволяет менять режим в зависимости от особенностей материала
- Легко сделать ряд одинаковых отверстий без дополнительных замеров благодаря ограничителю глубины сверления
- Патрон закручивается с помощью ключа, что обеспечивает надежное крепление оснастки для комфортной работы в ударном режиме
- Массивный промщит обеспечивает стабильную работу ударного механизма
- Легко хранить ключ - предусмотрен держатель на основании провода
- Эргономичные обрезиненные рукоятки удобно лежат и не проскальзывают в руке
- Класс защиты II - двойная изоляция токопроводящих элементов
- Кабель питания 3 м обеспечивает увеличение рабочей зоны и мобильность
- Дрель поставляется вместе с кейсом для удобства хранения и транспортировки