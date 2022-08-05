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Дрель ударная Интерскол ДУ-13/580Т, 580 Вт
5.0
1
Найти аналог
Сетевые дрели
    Дрель ударная Интерскол ДУ-13/580Т, 580 Вт
    Арт. 77777Х1062
    5.0
    1
    Дрель ударная Интерскол ДУ-13/580Т, 580 Вт
    Дрель ударная Интерскол ДУ-13/580Т, 580 Вт
    Дрель ударная Интерскол ДУ-13/580Т, 580 Вт
    Дрель ударная Интерскол ДУ-13/580Т, 580 Вт
    Дрель ударная Интерскол ДУ-13/580Т, 580 Вт
    Дрель ударная Интерскол ДУ-13/580Т, 580 Вт
    Дрель ударная Интерскол ДУ-13/580Т, 580 Вт
    Дрель ударная Интерскол ДУ-13/580Т, 580 Вт
    Дрель ударная Интерскол ДУ-13/580Т, 580 Вт
      Дрель ударная Интерскол ДУ-13/580Т, 580 Вт
      Дрель ударная Интерскол ДУ-13/580Т, 580 Вт
      Дрель ударная Интерскол ДУ-13/580Т, 580 Вт
      Дрель ударная Интерскол ДУ-13/580Т, 580 Вт
      Дрель ударная Интерскол ДУ-13/580Т, 580 Вт
      Дрель ударная Интерскол ДУ-13/580Т, 580 Вт
      Дрель ударная Интерскол ДУ-13/580Т, 580 Вт
      Дрель ударная Интерскол ДУ-13/580Т, 580 Вт
      Дрель ударная Интерскол ДУ-13/580Т, 580 Вт

      Дрель ударная Интерскол ДУ-13/580Т, 580 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. 77777Х1062
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Ударная дрель Интерскол ДУ-13/580 Т 227.1.0.40 широко используется как в быту, так и в промышленной сфере. Инструмент работает от сети 220 В, обеспечивает бесперебойную работу на протяжении длительного времени. Позволяет легко и быстро справляться с необходимым объемом работ по сверлению и бурению разнообразных материалов, а также заворачиванию/отворачиванию винтов и шурупов. Все основные органы управления находятся в пределах движения пальцем, что очень удобно.

        Преимущества

        • Номинальное напряжение: 220В/50Гц
        • Класс безопасности машины (по ГОСТ Р МЭК 60745-1) - II
        • Два режима: сверление, бурение
        • Уровень шума - 96 дБ (А)
        • Простота эксплуатации
        • Долговечность
        • Высокая надежность
        • Мощность и производительность