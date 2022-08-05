Дрель ударная Интерскол ДУ-13/580Т, 580 Вт
Арт. 77777Х1062
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
- Ударная дрель Интерскол ДУ-13/580 Т 227.1.0.40 широко используется как в быту, так и в промышленной сфере. Инструмент работает от сети 220 В, обеспечивает бесперебойную работу на протяжении длительного времени. Позволяет легко и быстро справляться с необходимым объемом работ по сверлению и бурению разнообразных материалов, а также заворачиванию/отворачиванию винтов и шурупов. Все основные органы управления находятся в пределах движения пальцем, что очень удобно.
Преимущества
- Номинальное напряжение: 220В/50Гц
- Класс безопасности машины (по ГОСТ Р МЭК 60745-1) - II
- Два режима: сверление, бурение
- Уровень шума - 96 дБ (А)
- Простота эксплуатации
- Долговечность
- Высокая надежность
- Мощность и производительность