Преимущества

Номинальное напряжение: 220В/50Гц

Класс безопасности машины (по ГОСТ Р МЭК 60745-1) - II

Два режима: сверление, бурение

Уровень шума - 96 дБ (А)

Простота эксплуатации

Долговечность

Высокая надежность

Мощность и производительность

Ударная дрель Интерскол ДУ-13/580 Т 227.1.0.40 широко используется как в быту, так и в промышленной сфере. Инструмент работает от сети 220 В, обеспечивает бесперебойную работу на протяжении длительного времени. Позволяет легко и быстро справляться с необходимым объемом работ по сверлению и бурению разнообразных материалов, а также заворачиванию/отворачиванию винтов и шурупов. Все основные органы управления находятся в пределах движения пальцем, что очень удобно.