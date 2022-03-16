Ударная дрель Makita HP1631KX2, 710 Вт
Арт. 77777Х106320
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Румыния
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Родина бренда
|Япония
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
- Makita HP1631KX2 – ударная двухскоростная дрель, отличающаяся повышенной мощностью и надежным исполнением. Идеальный вариант для большинства строительных работ, связанных со сверлением небольших отверстий в бетоне, металле и дереве.
Преимущества
- Эргономичный дизайн
- Мягкие резиновые вставки на ручке поглощают вибрации и служат удобству работы
- Прочный алюминиевый корпус редуктора
- Долгий срок службы благодаря надежной конструкции
- Цилиндрический корпус двигателя
- Два режима работы: сверление и сверление с ударом
- Удобство работы одной рукой и навесу
- Большой курковый выключатель
- Электронная регулировка числа оборотов
- Быстрозажимной патрон ускоряет процесс замены насадок
- Реверс одинаково легко переключается любой рукой