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Ударная дрель Makita HP1631KX2, 710 Вт
5.0
2
Найти аналог
Сетевые дрели
    Ударная дрель Makita HP1631KX2, 710 Вт
    Арт. 77777Х106320
    5.0
    2
    Ударная дрель Makita HP1631KX2, 710 Вт
    Ударная дрель Makita HP1631KX2, 710 Вт
    Ударная дрель Makita HP1631KX2, 710 Вт
    Ударная дрель Makita HP1631KX2, 710 Вт
    Ударная дрель Makita HP1631KX2, 710 Вт
    Ударная дрель Makita HP1631KX2, 710 Вт
    Ударная дрель Makita HP1631KX2, 710 Вт
    Ударная дрель Makita HP1631KX2, 710 Вт
      Ударная дрель Makita HP1631KX2, 710 Вт
      Ударная дрель Makita HP1631KX2, 710 Вт
      Ударная дрель Makita HP1631KX2, 710 Вт
      Ударная дрель Makita HP1631KX2, 710 Вт
      Ударная дрель Makita HP1631KX2, 710 Вт
      Ударная дрель Makita HP1631KX2, 710 Вт
      Ударная дрель Makita HP1631KX2, 710 Вт
      Ударная дрель Makita HP1631KX2, 710 Вт

      Ударная дрель Makita HP1631KX2, 710 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 77777Х106320
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Румыния
      Родина бренда
      		Япония
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Makita HP1631KX2 – ударная двухскоростная дрель, отличающаяся повышенной мощностью и надежным исполнением. Идеальный вариант для большинства строительных работ, связанных со сверлением небольших отверстий в бетоне, металле и дереве.

        Преимущества

        • Эргономичный дизайн
        • Мягкие резиновые вставки на ручке поглощают вибрации и служат удобству работы
        • Прочный алюминиевый корпус редуктора
        • Долгий срок службы благодаря надежной конструкции
        • Цилиндрический корпус двигателя
        • Два режима работы: сверление и сверление с ударом
        • Удобство работы одной рукой и навесу
        • Большой курковый выключатель
        • Электронная регулировка числа оборотов
        • Быстрозажимной патрон ускоряет процесс замены насадок
        • Реверс одинаково легко переключается любой рукой