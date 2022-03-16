Преимущества

Эргономичный дизайн

Мягкие резиновые вставки на ручке поглощают вибрации и служат удобству работы

Прочный алюминиевый корпус редуктора

Долгий срок службы благодаря надежной конструкции

Цилиндрический корпус двигателя

Два режима работы: сверление и сверление с ударом

Удобство работы одной рукой и навесу

Большой курковый выключатель

Электронная регулировка числа оборотов

Быстрозажимной патрон ускоряет процесс замены насадок

Реверс одинаково легко переключается любой рукой

Makita HP1631KX2 – ударная двухскоростная дрель, отличающаяся повышенной мощностью и надежным исполнением. Идеальный вариант для большинства строительных работ, связанных со сверлением небольших отверстий в бетоне, металле и дереве.