Преимущества

Электронная регулировка числа оборотов

Высокая скорость сверления

Реверс

Двойная защитная изоляция

Металлический корпус редуктора обеспечивает долгий срок службы ударной дрели Makita HP 2033

Ударная дрель Makita HP 2033 - инструмент с двумя скоростями. Долгий срок службы инструмента обеспечивает прочный металлический корпус. Основная рукоятка - ударопрочная, имеет встроенный резиновый амортизатор - для надежного и удобного удержания дрели. Быстрозажимной патрон делает замену насадок быстрее и легче.