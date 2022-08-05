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Дрель ударная Makita HP 2033, 720 Вт
5.0
1
Найти аналог
Сетевые дрели
    Дрель ударная Makita HP 2033, 720 Вт
    Арт. 77777Х10689
    5.0
    1
    Дрель ударная Makita HP 2033, 720 Вт
    Дрель ударная Makita HP 2033, 720 Вт
    Дрель ударная Makita HP 2033, 720 Вт
    Дрель ударная Makita HP 2033, 720 Вт
    Дрель ударная Makita HP 2033, 720 Вт
    Дрель ударная Makita HP 2033, 720 Вт
    Дрель ударная Makita HP 2033, 720 Вт
      Дрель ударная Makita HP 2033, 720 Вт
      Дрель ударная Makita HP 2033, 720 Вт
      Дрель ударная Makita HP 2033, 720 Вт
      Дрель ударная Makita HP 2033, 720 Вт
      Дрель ударная Makita HP 2033, 720 Вт
      Дрель ударная Makita HP 2033, 720 Вт
      Дрель ударная Makita HP 2033, 720 Вт

      Дрель ударная Makita HP 2033, 720 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 77777Х10689
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Великобритания
      Родина бренда
      		Япония
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Ударная дрель Makita HP 2033 - инструмент с двумя скоростями. Долгий срок службы инструмента обеспечивает прочный металлический корпус. Основная рукоятка  - ударопрочная, имеет встроенный резиновый амортизатор - для надежного и удобного удержания дрели. Быстрозажимной патрон делает замену насадок быстрее и легче. 

        Преимущества


        • Электронная регулировка числа оборотов
        • Высокая скорость сверления
        • Реверс
        • Двойная защитная изоляция
        • Металлический корпус редуктора обеспечивает долгий срок службы ударной дрели Makita HP 2033