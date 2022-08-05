Дрель ударная Makita HP 2033, 720 Вт
Арт. 77777Х10689
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Великобритания
|
Родина бренда
|Япония
|
Тип двигателя
|щеточный
|
Напряжение сети, В
|220
- Ударная дрель Makita HP 2033 - инструмент с двумя скоростями. Долгий срок службы инструмента обеспечивает прочный металлический корпус. Основная рукоятка - ударопрочная, имеет встроенный резиновый амортизатор - для надежного и удобного удержания дрели. Быстрозажимной патрон делает замену насадок быстрее и легче.
Преимущества
- Электронная регулировка числа оборотов
- Высокая скорость сверления
- Реверс
- Двойная защитная изоляция
- Металлический корпус редуктора обеспечивает долгий срок службы ударной дрели Makita HP 2033