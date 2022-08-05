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Дрель ударная Makita HP2051, 720 Вт
5.0
1
Найти аналог
Сетевые дрели
    Дрель ударная Makita HP2051, 720 Вт
    Арт. 77777Х106295
    5.0
    1
    Дрель ударная Makita HP2051, 720 Вт
    Дрель ударная Makita HP2051, 720 Вт
    Дрель ударная Makita HP2051, 720 Вт
    Дрель ударная Makita HP2051, 720 Вт
    Дрель ударная Makita HP2051, 720 Вт
    Дрель ударная Makita HP2051, 720 Вт
    Дрель ударная Makita HP2051, 720 Вт
    Дрель ударная Makita HP2051, 720 Вт
    Дрель ударная Makita HP2051, 720 Вт
    Дрель ударная Makita HP2051, 720 Вт
      Дрель ударная Makita HP2051, 720 Вт
      Дрель ударная Makita HP2051, 720 Вт
      Дрель ударная Makita HP2051, 720 Вт
      Дрель ударная Makita HP2051, 720 Вт
      Дрель ударная Makita HP2051, 720 Вт
      Дрель ударная Makita HP2051, 720 Вт
      Дрель ударная Makita HP2051, 720 Вт
      Дрель ударная Makita HP2051, 720 Вт
      Дрель ударная Makita HP2051, 720 Вт
      Дрель ударная Makita HP2051, 720 Вт

      Дрель ударная Makita HP2051, 720 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 77777Х106295
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Ударная дрель MAKITA HP2051 – высокоэффективная дрель с мощным двигателем на 720 Вт и надежным ударным механизмом. Благодаря двум предусмотренным режимам работы, дрель оптимальна для работы с металлом, керамикой, деревом и пластиком, а также с такими высокопрочными материалами, как кирпич, камень и бетон. Скорость регулируется силой давления на кнопку пуска, а удобные кнопки и рычаги переключения облегчают управление. На первой скорости количество оборотов регулируется в диапазоне от 0 до 1200 в минуту, на второй – от 0 до 2900 в минуту. Количество ударов в минуту от 0 до 24000 и от 0 до 58000 соответственно. Кнопка фиксации на курке пуска делает возможной длительную беспрерывную работу. Расцепляющая муфта останавливает вращение сверла при его заклинивании и предотвращает рывок. Прочный металлический корпус редуктора исключает перегрев и обеспечивает дрели надежность. Усиленный быстрозажимной патрон позволяет быстро и без труда менять рабочие насадки. Узкий компактный корпус и эргономичная рукоятка с резиновыми вставками обеспечивают комфорт при эксплуатации. Дополнительная боковая рукоятка снабжена ограничителем глубины сверления и может быть установлена под любым углом к корпусу дрели.

        Преимущества

        • Низкий уровень вибрации
        • Механическая двухступенчатая передача
        • Расцепляющая муфта останавливает вращение сверла при заклинивании;
        • Компактные габариты и небольшой вес
        • Реверс
        • Усиленный патрон
        • Двойная защитная изоляция
        • Два режима работы: сверление и сверление с ударом
        • Фиксация включателя для более долгой работы