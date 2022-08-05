Дрель ударная Makita HP2051, 720 Вт
Арт. 77777Х106295
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
- Ударная дрель MAKITA HP2051 – высокоэффективная дрель с мощным двигателем на 720 Вт и надежным ударным механизмом. Благодаря двум предусмотренным режимам работы, дрель оптимальна для работы с металлом, керамикой, деревом и пластиком, а также с такими высокопрочными материалами, как кирпич, камень и бетон. Скорость регулируется силой давления на кнопку пуска, а удобные кнопки и рычаги переключения облегчают управление. На первой скорости количество оборотов регулируется в диапазоне от 0 до 1200 в минуту, на второй – от 0 до 2900 в минуту. Количество ударов в минуту от 0 до 24000 и от 0 до 58000 соответственно. Кнопка фиксации на курке пуска делает возможной длительную беспрерывную работу. Расцепляющая муфта останавливает вращение сверла при его заклинивании и предотвращает рывок. Прочный металлический корпус редуктора исключает перегрев и обеспечивает дрели надежность. Усиленный быстрозажимной патрон позволяет быстро и без труда менять рабочие насадки. Узкий компактный корпус и эргономичная рукоятка с резиновыми вставками обеспечивают комфорт при эксплуатации. Дополнительная боковая рукоятка снабжена ограничителем глубины сверления и может быть установлена под любым углом к корпусу дрели.
Преимущества
- Низкий уровень вибрации
- Механическая двухступенчатая передача
- Расцепляющая муфта останавливает вращение сверла при заклинивании;
- Компактные габариты и небольшой вес
- Реверс
- Усиленный патрон
- Двойная защитная изоляция
- Два режима работы: сверление и сверление с ударом
- Фиксация включателя для более долгой работы