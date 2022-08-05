Преимущества

Реверс

Электроника Variospeed (V)

Отключающиеся угольные щетки

Прочный материал корпуса

Малый вес инструмента

Надежный двигатель с большим сроком службы

Дрель Metabo BE 561 601162820 предназначен для сверления отверстий в металле, дереве и других материалах. Его можно использовать как винтоверт, если заменить оснастку. Такой инструмент отлично подойдет для ремонта, для сборки мебели. Есть функция регулировки числа оборотов. Корпус является разъемным, он выполнен из высокопрочных материалов. Небольшой размер инструмента и малый вес способствуют продолжительной работе без усталости. С помощью ползунка можно плавно регулировать число оборотов вращения (0-2800 об/мин) и устанавливать оптимальный вариант. Благодаря внутреннему шестиграннику в сверлильном шпинделе бита-отвертка может вставляться непосредственно в шпиндель. Большая нажимная кнопка служит для фиксации дрели Metabo BE 561 601162820 в режиме сверления.