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Дрель Metabo BE 561 601162820, 560 Вт
5.0
1
Найти аналог
Сетевые дрели
    Дрель Metabo BE 561 601162820, 560 Вт
    Арт. 77777Х106326
    5.0
    1
    Дрель Metabo BE 561 601162820, 560 Вт

      Дрель Metabo BE 561 601162820, 560 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 77777Х106326
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Дрель Metabo BE 561 601162820 предназначен для сверления отверстий в металле, дереве и других материалах. Его можно использовать как винтоверт, если заменить оснастку. Такой инструмент отлично подойдет для ремонта, для сборки мебели. Есть функция регулировки числа оборотов. Корпус является разъемным, он выполнен из высокопрочных материалов. Небольшой размер инструмента и малый вес способствуют продолжительной работе без усталости. С помощью ползунка можно плавно регулировать число оборотов вращения (0-2800 об/мин) и устанавливать оптимальный вариант. Благодаря внутреннему шестиграннику в сверлильном шпинделе бита-отвертка может вставляться непосредственно в шпиндель. Большая нажимная кнопка служит для фиксации дрели Metabo BE 561 601162820 в режиме сверления.

        Преимущества

        • Реверс
        • Электроника Variospeed (V)
        • Отключающиеся угольные щетки
        • Прочный материал корпуса
        • Малый вес инструмента
        • Надежный двигатель с большим сроком службы