Преимущества

Встроенная вентиляция охлаждает двигатель и предохраняет его от перегрева

Широкая клавиша пуска фиксируется в положении старт, также с ее помощью легко и просто регулировать рабочую скорость инструмента

Данная модель имеет специальные крепления для хранения патронного ключа и запасных сверл

Зажим на корпусе дрели Metabo BE 6 600132810 - для переноса инструмента на ремне

Инструмент оснащен функцией реверса - для легкого выкручивания сверла из материала

Малый вес для более удобной работы инструментом

Комфортное пользование дрелью благодаря обрезиненной рукоятке

Инструмент оснащен электроникой Variospeed (V), которая дает возможность электронной регулировки рабочей скорости и плавного начала работы

Дрель Metabo BE 6 600132810 - это профессиональный электроинструмент, сконструированный специально для выполнения легких работ по сверлению дерева или металла. Инструмент снабжен электроникой Variospeed (V), которая дает возможность электронной регулировки рабочей скорости и плавного начала работы. Сменить оснастку легко и быстро, благодаря быстрозажимному патрону.