Дрель Metabo BE 6 600132810, 450 Вт
Арт. 77777Х1061
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
- Дрель Metabo BE 6 600132810 - это профессиональный электроинструмент, сконструированный специально для выполнения легких работ по сверлению дерева или металла. Инструмент снабжен электроникой Variospeed (V), которая дает возможность электронной регулировки рабочей скорости и плавного начала работы. Сменить оснастку легко и быстро, благодаря быстрозажимному патрону.
Преимущества
- Встроенная вентиляция охлаждает двигатель и предохраняет его от перегрева
- Широкая клавиша пуска фиксируется в положении старт, также с ее помощью легко и просто регулировать рабочую скорость инструмента
- Данная модель имеет специальные крепления для хранения патронного ключа и запасных сверл
- Зажим на корпусе дрели Metabo BE 6 600132810 - для переноса инструмента на ремне
- Инструмент оснащен функцией реверса - для легкого выкручивания сверла из материала
- Малый вес для более удобной работы инструментом
- Комфортное пользование дрелью благодаря обрезиненной рукоятке
- Инструмент оснащен электроникой Variospeed (V), которая дает возможность электронной регулировки рабочей скорости и плавного начала работы