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Дрель Metabo BE 6 600132810, 450 Вт
5.0
2
Найти аналог
Сетевые дрели
    Дрель Metabo BE 6 600132810, 450 Вт
    Арт. 77777Х1061
    5.0
    2
    Дрель Metabo BE 6 600132810, 450 Вт
    Дрель Metabo BE 6 600132810, 450 Вт
    Дрель Metabo BE 6 600132810, 450 Вт
    Дрель Metabo BE 6 600132810, 450 Вт
    Дрель Metabo BE 6 600132810, 450 Вт
      Дрель Metabo BE 6 600132810, 450 Вт
      Дрель Metabo BE 6 600132810, 450 Вт
      Дрель Metabo BE 6 600132810, 450 Вт
      Дрель Metabo BE 6 600132810, 450 Вт
      Дрель Metabo BE 6 600132810, 450 Вт

      Дрель Metabo BE 6 600132810, 450 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 77777Х1061
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Дрель Metabo BE 6 600132810 - это профессиональный электроинструмент, сконструированный специально для выполнения легких работ по сверлению дерева или металла. Инструмент снабжен электроникой Variospeed (V), которая дает возможность электронной регулировки рабочей скорости и плавного начала работы. Сменить оснастку легко и быстро, благодаря быстрозажимному патрону.

        Преимущества

        • Встроенная вентиляция охлаждает двигатель и предохраняет его от перегрева
        • Широкая клавиша пуска фиксируется в положении старт, также с ее помощью легко и просто регулировать рабочую скорость инструмента
        • Данная модель имеет специальные крепления для хранения патронного ключа и запасных сверл
        • Зажим на корпусе дрели Metabo BE 6 600132810 - для переноса инструмента на ремне
        • Инструмент оснащен функцией реверса - для легкого выкручивания сверла из материала
        • Малый вес для более удобной работы инструментом
        • Комфортное пользование дрелью благодаря обрезиненной рукоятке
        • Инструмент оснащен электроникой Variospeed (V), которая дает возможность электронной регулировки рабочей скорости и плавного начала работы