Преимущества

Корпус редуктора из алюминиевого литья под давлением для более точной посадки внутренних узлов и лучшего отвода тепла;

Блокировка шпинделя для замены оснастки одной рукой;

Предохранительная муфта S-automatic для защиты от проворачивания инструмента в руках оператора при застревании сверла;

Поворотный щеткодержатель для одинакового крутящего момента при правом и левом вращении;

Высокая производительность при малом весе;

Самоотключающиеся угольные щетки;

Защита от перегрузок;

Защита от повторного запуска;

Индикатор износа щеток;

Поворотный кабельный ввод.

Ударная дрель Metabo SBE 1100 Plus 600867900 предназначена для работ с крепежами и сверления отверстий. Ключевой патрон обеспечивает надежное удержание расходного инструмента при интенсивных нагрузках. Модель оснащена предохранительной муфтой S-automatic, которая предотвращает проворачивание инструмента в руках оператора при застревании сверла, тем самым обеспечивая высокую безопасность рабочего процесса. При изнашивании угольные щетки отключаются самостоятельно, что значительно продлевает рабочий ресурс дрели. Функция реверса представлена поворотом щеток, благодаря чему они гораздо медленнее изнашиваются и, как следствие, необходимость их замены возникает реже. Скорость вращения шпинделя регулируется усилием нажатия на клавишу "пуск", что очень удобно при необходимости аккуратного засверливания.