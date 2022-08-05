Преимущества

Одногильзовый быстрозажимной патрон Futuro Plus

Защита от перегрузок

Защита от повторного запуска

Индикатор износа щеток

Блокировка шпинделя для замены оснастки одной рукой

Предохранительная муфта S-automatic для защиты от проворачивания инструмента в руках оператора при застревании сверла

Поворотный кабельный ввод

Поворотный щеткодержатель для одинакового крутящего момента при правом и левом вращении

Высокая производительность при малом весе

Ударная дрель Metabo SBE 1300 600843500 предназначена для работ с крепежами и сверления отверстий. Модель оснащена двигателем на 1300 Вт, который обеспечивает высочайшую производительность. Ограничитель глубины позволяет сверлить точные по размерам несквозные отверстия. Предохранительная муфта S-automatic предотвращает проворачивание инструмента в руках оператора при застревании сверла, что обеспечивает высокую безопасность рабочего процесса. Модель оснащена быстрозажимным патроном, благодаря чему замена оснастки осуществляется быстро и просто. Функция реверса представлена поворотом щеток, благодаря чему они гораздо медленнее изнашиваются и, как следствие, необходимость их замены возникает реже.