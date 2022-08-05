Дрель ударная Metabo SBE 1300 600843500, 1300 Вт
Арт. 77777Х106282
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
- Ударная дрель Metabo SBE 1300 600843500 предназначена для работ с крепежами и сверления отверстий. Модель оснащена двигателем на 1300 Вт, который обеспечивает высочайшую производительность. Ограничитель глубины позволяет сверлить точные по размерам несквозные отверстия. Предохранительная муфта S-automatic предотвращает проворачивание инструмента в руках оператора при застревании сверла, что обеспечивает высокую безопасность рабочего процесса. Модель оснащена быстрозажимным патроном, благодаря чему замена оснастки осуществляется быстро и просто. Функция реверса представлена поворотом щеток, благодаря чему они гораздо медленнее изнашиваются и, как следствие, необходимость их замены возникает реже.
Преимущества
- Одногильзовый быстрозажимной патрон Futuro Plus
- Защита от перегрузок
- Защита от повторного запуска
- Индикатор износа щеток
- Блокировка шпинделя для замены оснастки одной рукой
- Предохранительная муфта S-automatic для защиты от проворачивания инструмента в руках оператора при застревании сверла
- Поворотный кабельный ввод
- Поворотный щеткодержатель для одинакового крутящего момента при правом и левом вращении
- Высокая производительность при малом весе