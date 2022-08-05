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Дрель ударная Metabo SBE 1300 600843500, 1300 Вт
5.0
1
Найти аналог
Сетевые дрели
    Дрель ударная Metabo SBE 1300 600843500, 1300 Вт
    Арт. 77777Х106282
    5.0
    1
    Дрель ударная Metabo SBE 1300 600843500, 1300 Вт
    Дрель ударная Metabo SBE 1300 600843500, 1300 Вт
      Дрель ударная Metabo SBE 1300 600843500, 1300 Вт
      Дрель ударная Metabo SBE 1300 600843500, 1300 Вт

      Дрель ударная Metabo SBE 1300 600843500, 1300 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 77777Х106282
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Ударная дрель Metabo SBE 1300 600843500 предназначена для работ с крепежами и сверления отверстий. Модель оснащена двигателем на 1300 Вт, который обеспечивает высочайшую производительность. Ограничитель глубины позволяет сверлить точные по размерам несквозные отверстия. Предохранительная муфта S-automatic предотвращает проворачивание инструмента в руках оператора при застревании сверла, что обеспечивает высокую безопасность рабочего процесса. Модель оснащена быстрозажимным патроном, благодаря чему замена оснастки осуществляется быстро и просто. Функция реверса представлена поворотом щеток, благодаря чему они гораздо медленнее изнашиваются и, как следствие, необходимость их замены возникает реже. 

        Преимущества

        • Одногильзовый быстрозажимной патрон Futuro Plus
        • Защита от перегрузок
        • Защита от повторного запуска
        • Индикатор износа щеток
        • Блокировка шпинделя для замены оснастки одной рукой
        • Предохранительная муфта S-automatic для защиты от проворачивания инструмента в руках оператора при застревании сверла
        • Поворотный кабельный ввод
        • Поворотный щеткодержатель для одинакового крутящего момента при правом и левом вращении
        • Высокая производительность при малом весе