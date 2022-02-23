Ударная дрель Metabo SBE 600 R+L Impuls 600607000
Арт. Х106697
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
- Ударная дрель Metabo SBE 600 R+L Impuls 600607000 - инструмент мощностью 600Вт для засверливания отверстий в различный материалах. Оснащена мощным ударным механизмом Metabo - для более высокой производительности. Система Variospeed обеспечивает регулировку скорости вращения в зависимости от вида работ и материала.
Преимущества
- С помощью регулировочного колесика, которое расположено на курке выключателя, можно выставить нужную скорость вращения в зависимости от вида работ и материала
- Регулятор импульсного режима работы ударной дрели Metabo SBE 600 R+L Impuls 600607000 обеспечивает начало сверления без накернивания поверхности материала
- Основание провода имеет специальное крепление для ключа и насадок - для более комфортной работы
- Мощный ударный механизм Metabo
- Сверлильный шпиндель оснащен внутренним шестигранником для бит-отверток
- Реверс
- Быстрозажимной патрон Futuro Plus
- Отключающиеся угольные щетки
- Variospeed (V) – электронная система управления скоростью
- Прочный разъемный корпус
- Малый вес - для неутомительной работы