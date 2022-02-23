Преимущества

С помощью регулировочного колесика, которое расположено на курке выключателя, можно выставить нужную скорость вращения в зависимости от вида работ и материала

Регулятор импульсного режима работы ударной дрели Metabo SBE 600 R+L Impuls 600607000 обеспечивает начало сверления без накернивания поверхности материала

Основание провода имеет специальное крепление для ключа и насадок - для более комфортной работы

Мощный ударный механизм Metabo

Сверлильный шпиндель оснащен внутренним шестигранником для бит-отверток

Реверс

Быстрозажимной патрон Futuro Plus

Отключающиеся угольные щетки

Variospeed (V) – электронная система управления скоростью

Прочный разъемный корпус

Малый вес - для неутомительной работы

Ударная дрель Metabo SBE 600 R+L Impuls 600607000 - инструмент мощностью 600Вт для засверливания отверстий в различный материалах. Оснащена мощным ударным механизмом Metabo - для более высокой производительности. Система Variospeed обеспечивает регулировку скорости вращения в зависимости от вида работ и материала.