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Ударная дрель Metabo SBE 600 R+L Impuls 600607000
4.5
2
Найти аналог
Сетевые дрели
    Ударная дрель Metabo SBE 600 R+L Impuls 600607000
    Арт. Х106697
    4.5
    2
    Ударная дрель Metabo SBE 600 R+L Impuls 600607000
    Ударная дрель Metabo SBE 600 R+L Impuls 600607000
    Ударная дрель Metabo SBE 600 R+L Impuls 600607000
    Ударная дрель Metabo SBE 600 R+L Impuls 600607000
    Ударная дрель Metabo SBE 600 R+L Impuls 600607000
      Ударная дрель Metabo SBE 600 R+L Impuls 600607000
      Ударная дрель Metabo SBE 600 R+L Impuls 600607000
      Ударная дрель Metabo SBE 600 R+L Impuls 600607000
      Ударная дрель Metabo SBE 600 R+L Impuls 600607000
      Ударная дрель Metabo SBE 600 R+L Impuls 600607000

      Ударная дрель Metabo SBE 600 R+L Impuls 600607000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х106697
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Ударная дрель Metabo SBE 600 R+L Impuls 600607000 - инструмент мощностью 600Вт для засверливания отверстий в различный материалах. Оснащена мощным ударным механизмом Metabo - для более высокой производительности. Система Variospeed обеспечивает регулировку скорости вращения в зависимости от вида работ и материала.

        Преимущества

        • С помощью регулировочного колесика, которое расположено на курке выключателя, можно выставить нужную скорость вращения в зависимости от вида работ и материала
        • Регулятор импульсного режима работы ударной дрели Metabo SBE 600 R+L Impuls 600607000 обеспечивает начало сверления без накернивания поверхности материала
        • Основание провода имеет специальное крепление для ключа и насадок - для более комфортной работы
        • Мощный ударный механизм Metabo
        • Сверлильный шпиндель оснащен внутренним шестигранником для бит-отверток
        • Реверс
        • Быстрозажимной патрон Futuro Plus
        • Отключающиеся угольные щетки
        • Variospeed (V) – электронная система управления скоростью
        • Прочный разъемный корпус
        • Малый вес - для неутомительной работы