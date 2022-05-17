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Дрель ударная Metabo SBE 650 Impuls 600672000, 650 Вт
5.0
2
Найти аналог
Сетевые дрели
    Дрель ударная Metabo SBE 650 Impuls 600672000, 650 Вт
    Арт. 77777Х106381
    5.0
    2
    Дрель ударная Metabo SBE 650 Impuls 600672000, 650 Вт
    Дрель ударная Metabo SBE 650 Impuls 600672000, 650 Вт
    Дрель ударная Metabo SBE 650 Impuls 600672000, 650 Вт
    Дрель ударная Metabo SBE 650 Impuls 600672000, 650 Вт
    Дрель ударная Metabo SBE 650 Impuls 600672000, 650 Вт
    Дрель ударная Metabo SBE 650 Impuls 600672000, 650 Вт
      Дрель ударная Metabo SBE 650 Impuls 600672000, 650 Вт
      Дрель ударная Metabo SBE 650 Impuls 600672000, 650 Вт
      Дрель ударная Metabo SBE 650 Impuls 600672000, 650 Вт
      Дрель ударная Metabo SBE 650 Impuls 600672000, 650 Вт
      Дрель ударная Metabo SBE 650 Impuls 600672000, 650 Вт
      Дрель ударная Metabo SBE 650 Impuls 600672000, 650 Вт

      Дрель ударная Metabo SBE 650 Impuls 600672000, 650 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 77777Х106381
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ударная дрель Metabo SBE 650 Impuls 600672000 снабжена быстрозажимным патроном, что обеспечивает простую смену оснастки, без использования дополнительных принадлежностей. Регулировка числа оборотов позволяет подобрать нужную частоту вращения в зависимости от вида работ и материала.

        Преимущества

        • Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки;
        • Дополнительная рукоятка - для комфортной работы ударной дрелью Metabo SBE 650 Impuls 600672000;
        • Сверлильный шпиндель с внутренним шестигранником 1/4" (6,35 мм);
        • Резьба сверлильного шпинделя: 1/2 " - 20 UNF;
        • Диаметр шейки зажима: 43 мм;
        • Подключаемый импульсный режим;
        • Электронная регулировка оборотов;
        • Фиксация клавиши "Пуск" - для продолжительных работ.