Преимущества

Ударная дрель Metabo SBE 650 Impuls 600672000 снабжена быстрозажимным патроном, что обеспечивает простую смену оснастки, без использования дополнительных принадлежностей. Регулировка числа оборотов позволяет подобрать нужную частоту вращения в зависимости от вида работ и материала.