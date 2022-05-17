Дрель ударная Metabo SBE 650 Impuls 600672000, 650 Вт
Арт. 77777Х106381
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
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- Ударная дрель Metabo SBE 650 Impuls 600672000 снабжена быстрозажимным патроном, что обеспечивает простую смену оснастки, без использования дополнительных принадлежностей. Регулировка числа оборотов позволяет подобрать нужную частоту вращения в зависимости от вида работ и материала.
Преимущества
- Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки;
- Дополнительная рукоятка - для комфортной работы ударной дрелью Metabo SBE 650 Impuls 600672000;
- Сверлильный шпиндель с внутренним шестигранником 1/4" (6,35 мм);
- Резьба сверлильного шпинделя: 1/2 " - 20 UNF;
- Диаметр шейки зажима: 43 мм;
- Подключаемый импульсный режим;
- Электронная регулировка оборотов;
- Фиксация клавиши "Пуск" - для продолжительных работ.