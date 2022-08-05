Преимущества

Мощный двигатель

Долговечность

Безопасность эксплуатации

Эргономичный дизайн

Ударная дрель Metabo SBE 710 SP 600862850 представляет собой инструмент мощностью 710 Вт с двухскоростным редуктором, имеющим частоту вращения 0-3100 оборотов в минуту, предназначенный для ударного сверления в различных материалах: камне, дереве, металле, керамике и пластике. Благодаря надежному двигателю Metabo Marathon, прочному корпусу редуктора, сделанному из специального сплава, предохранительной муфте, оптимизированной аэродинамике, защищающей оператора от пыли, инструмент прослужит долгое время и обеспечит безопасность работы.