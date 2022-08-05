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Дрель ударная Metabo SBE 701 SP 600862850, 710 Вт
5.0
1
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Сетевые дрели
    Дрель ударная Metabo SBE 701 SP 600862850, 710 Вт
    Арт. 77777Х106161
    5.0
    1
    Дрель ударная Metabo SBE 701 SP 600862850, 710 Вт
    Дрель ударная Metabo SBE 701 SP 600862850, 710 Вт
    Дрель ударная Metabo SBE 701 SP 600862850, 710 Вт
    Дрель ударная Metabo SBE 701 SP 600862850, 710 Вт
      Дрель ударная Metabo SBE 701 SP 600862850, 710 Вт
      Дрель ударная Metabo SBE 701 SP 600862850, 710 Вт
      Дрель ударная Metabo SBE 701 SP 600862850, 710 Вт
      Дрель ударная Metabo SBE 701 SP 600862850, 710 Вт

      Дрель ударная Metabo SBE 701 SP 600862850, 710 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 77777Х106161
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Ударная дрель Metabo SBE 710 SP 600862850 представляет собой инструмент мощностью 710 Вт с двухскоростным редуктором, имеющим частоту вращения 0-3100 оборотов в минуту, предназначенный для ударного сверления в различных материалах: камне,  дереве, металле, керамике и пластике. Благодаря надежному двигателю Metabo Marathon, прочному корпусу редуктора, сделанному из специального сплава, предохранительной муфте, оптимизированной аэродинамике, защищающей оператора от пыли, инструмент прослужит долгое время и обеспечит безопасность работы.

        Преимущества

        • Мощный двигатель
        • Долговечность
        • Безопасность эксплуатации
        • Эргономичный дизайн