Преимущества

Полноволновая электроника Variospeed (V)

Регулировочное колесо для установки числа оборотов

Корпус редуктора из алюминиевого литья под давлением

Двухскоростной редуктор

Надежный двигатель Metabo Marathon

Предохранительная муфта Metabo S-automatic

Реверс

Сверлильный шпиндель с внутренним шестигранником для бит-отверток

Щадящая кабель шариковая насадка для оптимальной свободы перемещения во время работы

Отключающиеся угольные щетки

Ударная дрель Metabo SBE 751 600863500 - инструмент с надежным и долговечным двигателем Metabo Marathon мощностью 750 Вт. Дрель оснащена двухскоростным редуктором с частотой вращения 0-3100 оборотов в минуту. Инструмент предназначен для ударного сверления в камне, дереве, металле, керамике и пластике. Благодаря прочному корпусу редуктора, предохранительной муфте, оптимизированной аэродинамике, защищающей оператора от пыли, инструмент прослужит долгое время и обеспечит безопасность работы. Вентиляционные отверстия обеспечивают оптимальное охлаждение ударной дрели. Для быстрой смены рабочего инструмента дрель оснащена надёжным быстрозажимным сверлильным патроном Futuro Top.