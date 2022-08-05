Дрель ударная Metabo SBE 751 600863500, 750 Вт
Арт. 77777Х106179
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
- Ударная дрель Metabo SBE 751 600863500 - инструмент с надежным и долговечным двигателем Metabo Marathon мощностью 750 Вт. Дрель оснащена двухскоростным редуктором с частотой вращения 0-3100 оборотов в минуту. Инструмент предназначен для ударного сверления в камне, дереве, металле, керамике и пластике. Благодаря прочному корпусу редуктора, предохранительной муфте, оптимизированной аэродинамике, защищающей оператора от пыли, инструмент прослужит долгое время и обеспечит безопасность работы. Вентиляционные отверстия обеспечивают оптимальное охлаждение ударной дрели. Для быстрой смены рабочего инструмента дрель оснащена надёжным быстрозажимным сверлильным патроном Futuro Top.
Преимущества
- Полноволновая электроника Variospeed (V)
- Регулировочное колесо для установки числа оборотов
- Корпус редуктора из алюминиевого литья под давлением
- Двухскоростной редуктор
- Надежный двигатель Metabo Marathon
- Предохранительная муфта Metabo S-automatic
- Реверс
- Сверлильный шпиндель с внутренним шестигранником для бит-отверток
- Щадящая кабель шариковая насадка для оптимальной свободы перемещения во время работы
- Отключающиеся угольные щетки