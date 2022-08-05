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Дрель ударная Metabo SBE 751 600863500, 750 Вт
5.0
1
Найти аналог
Сетевые дрели
    Дрель ударная Metabo SBE 751 600863500, 750 Вт
    Арт. 77777Х106179
    5.0
    1
    Дрель ударная Metabo SBE 751 600863500, 750 Вт
    Дрель ударная Metabo SBE 751 600863500, 750 Вт
    Дрель ударная Metabo SBE 751 600863500, 750 Вт
    Дрель ударная Metabo SBE 751 600863500, 750 Вт
      Дрель ударная Metabo SBE 751 600863500, 750 Вт
      Дрель ударная Metabo SBE 751 600863500, 750 Вт
      Дрель ударная Metabo SBE 751 600863500, 750 Вт
      Дрель ударная Metabo SBE 751 600863500, 750 Вт

      Дрель ударная Metabo SBE 751 600863500, 750 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 77777Х106179
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Ударная дрель Metabo SBE 751 600863500 - инструмент с надежным и долговечным двигателем Metabo Marathon мощностью 750 Вт.  Дрель оснащена двухскоростным редуктором с частотой вращения 0-3100 оборотов в минуту. Инструмент предназначен для ударного сверления в камне,  дереве, металле, керамике и пластике. Благодаря прочному корпусу редуктора, предохранительной муфте, оптимизированной аэродинамике, защищающей оператора от пыли, инструмент прослужит долгое время и обеспечит безопасность работы. Вентиляционные отверстия обеспечивают оптимальное охлаждение ударной дрели. Для быстрой смены рабочего инструмента дрель оснащена надёжным быстрозажимным сверлильным патроном Futuro Top.

        Преимущества

        • Полноволновая электроника Variospeed (V)
        • Регулировочное колесо для установки числа оборотов
        • Корпус редуктора из алюминиевого литья под давлением
        • Двухскоростной редуктор
        • Надежный двигатель Metabo Marathon
        • Предохранительная муфта Metabo S-automatic
        • Реверс
        • Сверлильный шпиндель с внутренним шестигранником для бит-отверток
        • Щадящая кабель шариковая насадка для оптимальной свободы перемещения во время работы
        • Отключающиеся угольные щетки