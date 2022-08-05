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Дрель ударная Metabo SBE 850-2 FuturoP600782500, 850 Вт
5.0
1
Найти аналог
Сетевые дрели
    Дрель ударная Metabo SBE 850-2 FuturoP600782500, 850 Вт
    Арт. 77777Х106378
    5.0
    1
    Дрель ударная Metabo SBE 850-2 FuturoP600782500, 850 Вт
    Дрель ударная Metabo SBE 850-2 FuturoP600782500, 850 Вт
      Дрель ударная Metabo SBE 850-2 FuturoP600782500, 850 Вт
      Дрель ударная Metabo SBE 850-2 FuturoP600782500, 850 Вт

      Дрель ударная Metabo SBE 850-2 FuturoP600782500, 850 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 77777Х106378
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Двухскоростная ударная дрель Metabo SBE 850 2 предназначена для просверливания отверстий различного диаметра в материалах любой плотности: в металле, пластике, бетоне и камне. Она отлично себя зарекомендовала при использовании в домашних условиях и в руках профессионалов. Надежный корпус редуктора и двигатель Metabo Marathon дают гарантию длительного срока эксплуатации. Наличие быстрозажимного патрона Futuro Plus обеспечивает быструю замену оснастки. На дрель Metabo SBE 850 цена определяется количеством функций и наличием определенных технических возможностей.

        Преимущества

        • в зависимости от физических свойств просверливаемого материала регулировка количества оборотов дрели Metabo 850 2 осуществляется при помощи электроники Vario (V)
        • поворотное колесико регулирует скорость вращения
        • высокая степень безопасности во время проведения работ обусловлена наличием предохранительной автоматической муфты Metabo S-automatic автоматической, которая отключает привод в случае блокировки инструмента
        • поворотный мост с угольными щетками обеспечивает достаточную мощность при обратном вращении сверла
        • шпиндель с находящимся внутри шестигранником для различных головок позволяет выполнять работу без использования цангового патрона
        • ограничение глубины дает возможность делать предельно точные глухие отверстия
        • реверс


        Магазин «Бигам» предлагает своим клиентам дрель Metabo SBE 850 2 купить по доступной цене. Есть возможность заказать товар на нашем сайте www.bigam.ru и оформить доставку любым удобным способом.