Дрель ударная Metabo SBE 850-2 FuturoP600782500, 850 Вт
Арт. 77777Х106378
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
Двухскоростная ударная дрель Metabo SBE 850 2 предназначена для просверливания отверстий различного диаметра в материалах любой плотности: в металле, пластике, бетоне и камне. Она отлично себя зарекомендовала при использовании в домашних условиях и в руках профессионалов. Надежный корпус редуктора и двигатель Metabo Marathon дают гарантию длительного срока эксплуатации. Наличие быстрозажимного патрона Futuro Plus обеспечивает быструю замену оснастки. На дрель Metabo SBE 850 цена определяется количеством функций и наличием определенных технических возможностей.
Преимущества
- в зависимости от физических свойств просверливаемого материала регулировка количества оборотов дрели Metabo 850 2 осуществляется при помощи электроники Vario (V)
- поворотное колесико регулирует скорость вращения
- высокая степень безопасности во время проведения работ обусловлена наличием предохранительной автоматической муфты Metabo S-automatic автоматической, которая отключает привод в случае блокировки инструмента
- поворотный мост с угольными щетками обеспечивает достаточную мощность при обратном вращении сверла
- шпиндель с находящимся внутри шестигранником для различных головок позволяет выполнять работу без использования цангового патрона
- ограничение глубины дает возможность делать предельно точные глухие отверстия
- реверс
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