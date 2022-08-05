Дрель ударная Metabo SBE 900 Impuls 600865500, 900 Вт
Арт. 77777Х106162
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
- Ударная дрель Metabo SBE 900 Impuls 600865500 представляет собой инструмент мощностью 900 Вт с двухскоростным редуктором, имеющим частоту вращения 0-3100 оборотов в минуту, предназначенный для ударного сверления в различных материалах: камне, дереве, металле, керамике и пластике. Благодаря надежному двигателю Metabo Marathon, прочному корпусу редуктора, сделанному из специального сплава, предохранительной муфте, оптимизированной аэродинамике, защищающей оператора от пыли, инструмент прослужит долгое время и обеспечит безопасность работы. Дрель обладает глубиномером, при помощи него можно установить желаемую глубину сверления и предохранительной муфтой Metabo S-automatic. Для быстрой смены рабочего инструмента дрель оснащена надёжным быстрозажимным сверлильным патроном Futuro Top.
Преимущества
- Мощный двигатель
- Долговечность
- Отключающиеся угольные щётки
- Минимум усталости благодаря малому весу инструмента
- Поворотный щеткодержатель для максимальной производительности при вращении в правую и левую стороны
- Безопасность эксплуатации
- Эргономичный дизайн