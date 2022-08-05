Преимущества

Мощный двигатель

Долговечность

Отключающиеся угольные щётки

Минимум усталости благодаря малому весу инструмента

Поворотный щеткодержатель для максимальной производительности при вращении в правую и левую стороны

Безопасность эксплуатации

Эргономичный дизайн

Ударная дрель Metabo SBE 900 Impuls 600865500 представляет собой инструмент мощностью 900 Вт с двухскоростным редуктором, имеющим частоту вращения 0-3100 оборотов в минуту, предназначенный для ударного сверления в различных материалах: камне, дереве, металле, керамике и пластике. Благодаря надежному двигателю Metabo Marathon, прочному корпусу редуктора, сделанному из специального сплава, предохранительной муфте, оптимизированной аэродинамике, защищающей оператора от пыли, инструмент прослужит долгое время и обеспечит безопасность работы. Дрель обладает глубиномером, при помощи него можно установить желаемую глубину сверления и предохранительной муфтой Metabo S-automatic. Для быстрой смены рабочего инструмента дрель оснащена надёжным быстрозажимным сверлильным патроном Futuro Top.