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Дрель ударная Metabo SBE 900 Impuls 600865500, 900 Вт
5.0
1
Найти аналог
Сетевые дрели
    Дрель ударная Metabo SBE 900 Impuls 600865500, 900 Вт
    Арт. 77777Х106162
    5.0
    1
    Дрель ударная Metabo SBE 900 Impuls 600865500, 900 Вт
    Дрель ударная Metabo SBE 900 Impuls 600865500, 900 Вт
    Дрель ударная Metabo SBE 900 Impuls 600865500, 900 Вт
    Дрель ударная Metabo SBE 900 Impuls 600865500, 900 Вт
    Дрель ударная Metabo SBE 900 Impuls 600865500, 900 Вт
    Дрель ударная Metabo SBE 900 Impuls 600865500, 900 Вт
    Дрель ударная Metabo SBE 900 Impuls 600865500, 900 Вт
      Дрель ударная Metabo SBE 900 Impuls 600865500, 900 Вт
      Дрель ударная Metabo SBE 900 Impuls 600865500, 900 Вт
      Дрель ударная Metabo SBE 900 Impuls 600865500, 900 Вт
      Дрель ударная Metabo SBE 900 Impuls 600865500, 900 Вт
      Дрель ударная Metabo SBE 900 Impuls 600865500, 900 Вт
      Дрель ударная Metabo SBE 900 Impuls 600865500, 900 Вт
      Дрель ударная Metabo SBE 900 Impuls 600865500, 900 Вт

      Дрель ударная Metabo SBE 900 Impuls 600865500, 900 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 77777Х106162
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Ударная дрель Metabo SBE 900 Impuls 600865500 представляет собой инструмент мощностью 900 Вт с двухскоростным редуктором, имеющим частоту вращения 0-3100 оборотов в минуту, предназначенный для ударного сверления в различных материалах: камне,  дереве, металле, керамике и пластике. Благодаря надежному двигателю Metabo Marathon, прочному корпусу редуктора, сделанному из специального сплава, предохранительной муфте, оптимизированной аэродинамике, защищающей оператора от пыли, инструмент прослужит долгое время и обеспечит безопасность работы. Дрель обладает глубиномером, при помощи него можно установить желаемую глубину сверления и предохранительной муфтой Metabo S-automatic. Для быстрой смены рабочего инструмента дрель оснащена надёжным быстрозажимным сверлильным патроном Futuro Top.

        Преимущества

        • Мощный двигатель
        • Долговечность
        • Отключающиеся угольные щётки
        • Минимум усталости благодаря малому весу инструмента
        • Поворотный щеткодержатель для максимальной производительности при вращении в правую и левую стороны
        • Безопасность эксплуатации
        • Эргономичный дизайн