Преимущества:

корпус редуктора выполнен из сплава алюминия для прочности и долговечности изделия

функция реверса для крепежных работ и высвобождения заклинившего сверла

двигатель в герметичной оболочке для защиты от пыли и мелких частиц

индикация износа угольных щеток

защита от перегрева

защита от случайного старта обеспечивает безопасность работы с инструментом

шарнирное присоединение кабеля защитит от повреждений при перекручивании и перегибах

небольшой вес 2,8 кг

Ударная дрель Metabo SBEV 1300 2 оснащена быстрозажимным патроном для легкой замены насадок без ключа. Двухскоростной редуктор позволяет эффективно работать с материалами разной плотности. Инструмент может работать в 2-х режимах сверления (с ударом и без) и как шуруповерт при использовании бит. Дрель оснащена полноволновой электроникой Vario-Tacho-Constamatic (VTC), позволяющей управлять числом оборотов и сохранять их под нагрузкой практически неизменными. С ее помощью можно сверлить отверстия в любых материалах, таких как кирпич, бетон, камень, металл и др. Двигатель Metabo Marathon имеет защиту от пыли, что способствует увеличению срока службы инструмента. Благодаря быстрозажимному патрону и редуктору со стопором шпинделя достигается удобная смена оснастки даже одной рукой.Интернет-магазин «Бигам» предлагает лучшие цены на ударную дрель Metabo SBEV 1300 2. Вы можете сделать заказ на нашем фирменном сайте или выбрать товар в любом Центре продаж и оплатить его следующими способами: наличными, пластиковой картой, по безналичному расчету и подарочными картами «Бигам». Забрать заказ можно самовывозом или оформить доставку до вашего дома. Для Вас также действуют различные услуги сервисного центра по диагностике, ремонту и обслуживанию любого оборудования.