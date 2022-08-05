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Дрель ударная Metabo SBEV 1300-2 600786500, 1300 Вт
5.0
1
Найти аналог
Сетевые дрели
    Дрель ударная Metabo SBEV 1300-2 600786500, 1300 Вт
    Арт. 77777Х106379
    5.0
    1
    Дрель ударная Metabo SBEV 1300-2 600786500, 1300 Вт
    Дрель ударная Metabo SBEV 1300-2 600786500, 1300 Вт
      Дрель ударная Metabo SBEV 1300-2 600786500, 1300 Вт
      Дрель ударная Metabo SBEV 1300-2 600786500, 1300 Вт

      Дрель ударная Metabo SBEV 1300-2 600786500, 1300 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 77777Х106379
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Ударная дрель Metabo SBEV 1300 2 оснащена быстрозажимным патроном для легкой замены насадок без ключа. Двухскоростной редуктор позволяет эффективно работать с материалами разной плотности. Инструмент может работать в 2-х режимах сверления (с ударом и без) и как шуруповерт при использовании бит. Дрель оснащена полноволновой электроникой Vario-Tacho-Constamatic (VTC), позволяющей управлять числом оборотов и сохранять их под нагрузкой практически неизменными. С ее помощью можно сверлить отверстия в любых материалах, таких как кирпич, бетон, камень, металл и др. Двигатель Metabo Marathon имеет защиту от пыли, что способствует увеличению срока службы инструмента. Благодаря быстрозажимному патрону и редуктору со стопором шпинделя достигается удобная смена оснастки даже одной рукой.

        Преимущества:

        • корпус редуктора выполнен из сплава алюминия для прочности и долговечности изделия
        • функция реверса для крепежных работ и высвобождения заклинившего сверла
        • двигатель в герметичной оболочке для защиты от пыли и мелких частиц
        • индикация износа угольных щеток
        • защита от перегрева
        • защита от случайного старта обеспечивает безопасность работы с инструментом
        • шарнирное присоединение кабеля защитит от повреждений при перекручивании и перегибах
        • небольшой вес 2,8 кг

        Интернет-магазин «Бигам» предлагает лучшие цены на ударную дрель Metabo SBEV 1300 2. Вы можете сделать заказ на нашем фирменном сайте или выбрать товар в любом Центре продаж и оплатить его следующими способами: наличными, пластиковой картой, по безналичному расчету и подарочными картами «Бигам». Забрать заказ можно самовывозом или оформить доставку до вашего дома. Для Вас также действуют различные услуги сервисного центра по диагностике, ремонту и обслуживанию любого оборудования.