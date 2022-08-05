Преимущества

Быстрозажимной двухмуфтовый патрон - для простой смены оснастки

Небольшой вес (1.8 кг)

Функция реверса

Регулировка оборотов

Дополнительная рукоятка - для надежного удержания инструмента

Набор оснастки в комплекте

Два режима работы: сверление и сверление с ударом

Фиксация клавиши "Пуск" - для продолжительных работ

Ударная дрель SKIL 6280LK F0156280LK имеет два режима работы: сверление и сверление с ударом. Дополнительная рукоятка обеспечивает более надежный хват и удобную работу с инструментом. На дрели установлен ограничитель глубины, что позволяет просверливать отверстия с высокой точностью. В комплект входит набор оснастки.