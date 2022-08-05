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Дрель ударная SKIL 6280LK F0156280LK, 550 Вт
5.0
1
Найти аналог
Сетевые дрели
    Дрель ударная SKIL 6280LK F0156280LK, 550 Вт
    Арт. 77777Х1061445
    5.0
    1
    Дрель ударная SKIL 6280LK F0156280LK, 550 Вт
    Дрель ударная SKIL 6280LK F0156280LK, 550 Вт
      Дрель ударная SKIL 6280LK F0156280LK, 550 Вт
      Дрель ударная SKIL 6280LK F0156280LK, 550 Вт

      Дрель ударная SKIL 6280LK F0156280LK, 550 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. 77777Х1061445
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Skil
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Нидерланды
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Ударная дрель SKIL 6280LK F0156280LK имеет два режима работы: сверление и сверление с ударом. Дополнительная рукоятка обеспечивает более надежный хват и удобную работу с инструментом. На дрели установлен ограничитель глубины, что позволяет просверливать отверстия с высокой точностью. В комплект входит набор оснастки.

        Преимущества

        • Быстрозажимной двухмуфтовый патрон - для простой смены оснастки
        • Небольшой вес (1.8 кг)
        • Функция реверса
        • Регулировка оборотов
        • Дополнительная рукоятка - для надежного удержания инструмента
        • Набор оснастки в комплекте
        • Два режима работы: сверление и сверление с ударом
        • Фиксация клавиши "Пуск" - для продолжительных работ