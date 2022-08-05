Дрель ударная SKIL 6280LK F0156280LK, 550 Вт
Арт. 77777Х1061445
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Нидерланды
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
- Ударная дрель SKIL 6280LK F0156280LK имеет два режима работы: сверление и сверление с ударом. Дополнительная рукоятка обеспечивает более надежный хват и удобную работу с инструментом. На дрели установлен ограничитель глубины, что позволяет просверливать отверстия с высокой точностью. В комплект входит набор оснастки.
Преимущества
- Быстрозажимной двухмуфтовый патрон - для простой смены оснастки
- Небольшой вес (1.8 кг)
- Функция реверса
- Регулировка оборотов
- Дополнительная рукоятка - для надежного удержания инструмента
- Набор оснастки в комплекте
- Два режима работы: сверление и сверление с ударом
- Фиксация клавиши "Пуск" - для продолжительных работ