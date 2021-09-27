Дрель ударная Stanley SDH700-RU, 700 Вт
Арт. 77777Х106376
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|США
|
Тип двигателя
|щеточный
|
Напряжение сети, В
|220
С этим товаром смотрят
- Ударная дрель STANLEY SDH700 используется для сверления отверстий в металле и твердых породах дерева. Корпус выполнен из ударопрочного пластика, что увеличивает срок службы инструмента. Предусмотрено колесико для регулировки оборотов - можно выставить нужную скорость от 0 до 2900 об/мин. Фиксация клавиши "Пуск" делает длительную работу более удобной. Наличие функции удара позволяет сверлить бетон диаметром до 13 мм.
Преимущества
- Ключевой металлический патрон - для надежного крепления оснастки
- Обрезиненная рукоятка - для удобства работы
- Плавная регулировка скорости вращения - для работы с разными материалами
- Блокировка клавиши "Пуск" - для продолжительных работ
- Вентиляционные отверстия - для эффективного охлаждения во время чрезмерной нагрузки
- Низкий уровень вибрации
- Корпус из ударопрочного ABS пластика - для долгого срока службы