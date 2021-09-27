Преимущества

Ключевой металлический патрон - для надежного крепления оснастки

Обрезиненная рукоятка - для удобства работы

Плавная регулировка скорости вращения - для работы с разными материалами

Блокировка клавиши "Пуск" - для продолжительных работ

Вентиляционные отверстия - для эффективного охлаждения во время чрезмерной нагрузки

Низкий уровень вибрации

Корпус из ударопрочного ABS пластика - для долгого срока службы

Ударная дрель STANLEY SDH700 используется для сверления отверстий в металле и твердых породах дерева. Корпус выполнен из ударопрочного пластика, что увеличивает срок службы инструмента. Предусмотрено колесико для регулировки оборотов - можно выставить нужную скорость от 0 до 2900 об/мин. Фиксация клавиши "Пуск" делает длительную работу более удобной. Наличие функции удара позволяет сверлить бетон диаметром до 13 мм.