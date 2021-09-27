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Дрель сетевая ударная Stanley SDH700-RU (патрон 13 мм, максимальный диаметр сверления металла 13 мм, реверс)
4.0
1
3 590 ₽
Сетевые дрели
    Дрель ударная Stanley SDH700-RU, 700 Вт
    Арт. 77777Х106376
    4.0
    1
    Дрель сетевая ударная Stanley SDH700-RU (патрон 13 мм, максимальный диаметр сверления металла 13 мм, реверс)
    Дрель сетевая ударная Stanley SDH700-RU (патрон 13 мм, максимальный диаметр сверления металла 13 мм, реверс)
    Дрель сетевая ударная Stanley SDH700-RU (патрон 13 мм, максимальный диаметр сверления металла 13 мм, реверс)
      Дрель сетевая ударная Stanley SDH700-RU (патрон 13 мм, максимальный диаметр сверления металла 13 мм, реверс)
      Дрель сетевая ударная Stanley SDH700-RU (патрон 13 мм, максимальный диаметр сверления металла 13 мм, реверс)
      Дрель сетевая ударная Stanley SDH700-RU (патрон 13 мм, максимальный диаметр сверления металла 13 мм, реверс)

      Дрель ударная Stanley SDH700-RU, 700 Вт

      3 590 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 26 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Доставка 26 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. 77777Х106376
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      3 590 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 26 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Доставка 26 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Ударная дрель STANLEY SDH700 используется для сверления отверстий в металле и твердых породах дерева. Корпус выполнен из ударопрочного пластика, что увеличивает срок службы инструмента. Предусмотрено колесико для регулировки оборотов - можно выставить нужную скорость от 0 до 2900 об/мин. Фиксация клавиши "Пуск" делает длительную работу более удобной. Наличие функции удара позволяет сверлить бетон диаметром до 13 мм.

        Преимущества

        • Ключевой металлический патрон - для надежного крепления оснастки
        • Обрезиненная рукоятка - для удобства работы
        • Плавная регулировка скорости вращения - для работы с разными материалами
        • Блокировка клавиши "Пуск" - для продолжительных работ
        • Вентиляционные отверстия - для эффективного охлаждения во время чрезмерной нагрузки
        • Низкий уровень вибрации
        • Корпус из ударопрочного ABS пластика - для долгого срока службы