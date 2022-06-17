Преимущества

Предусмотрена возможность быстрой замены насадок

Рукоятка с мягкой накладкой обеспечивает комфортный рабочий процесс

Удобный механизм с читаемой шкалой позволяет выставить необходимую скорость с максимальной точностью

Инструмент имеет в комплекте 35 высококачественных насадок, что позволяет охватывать большой спектр различных мелких работ с материалом

Мягкая сумка решает вопрос хранения и транспортировки

Гравер Dremel 4000-2/35 F.013.400.0UG - надежная модель, предназначенная для выполнения таких работ, как шлифование, резка, гравирование, полировка и т.д. Двигатель с возможностью регулировки скорости позволяет подобрать оптимальный рабочий режим в зависимости от особенностей материала. Благодаря наконечнику Eazy TWIST замена насадок производится без стандартного цангового ключа. Инструмент комплектуется большим количеством насадок, что дает возможность мгновенно приступить к работе.