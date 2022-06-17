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Гравер Dremel 4000-2/35 F.013.400.0UG
5.0
2
Найти аналог
Граверы (мини дрели)
    Гравер Dremel 4000-2/35 F.013.400.0UG
    Арт. О00000009678
    5.0
    2
    Гравер Dremel 4000-2/35 F.013.400.0UG
    Гравер Dremel 4000-2/35 F.013.400.0UG
    Гравер Dremel 4000-2/35 F.013.400.0UG
    Гравер Dremel 4000-2/35 F.013.400.0UG
      Гравер Dremel 4000-2/35 F.013.400.0UG
      Гравер Dremel 4000-2/35 F.013.400.0UG
      Гравер Dremel 4000-2/35 F.013.400.0UG
      Гравер Dremel 4000-2/35 F.013.400.0UG

      Гравер Dremel 4000-2/35 F.013.400.0UG

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000009678
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Dremel
      Страна производства
      		Мексика
      Родина бренда
      		США
      Вес, кг
      		0.66
      Упаковка
      		сумка
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Гравер Dremel 4000-2/35 F.013.400.0UG - надежная модель, предназначенная для выполнения таких работ, как шлифование, резка, гравирование, полировка и т.д. Двигатель с возможностью регулировки скорости позволяет подобрать оптимальный рабочий режим в зависимости от особенностей материала. Благодаря наконечнику Eazy TWIST замена насадок производится без стандартного цангового ключа. Инструмент комплектуется большим количеством насадок, что дает возможность мгновенно приступить к работе.

        Преимущества

        • Предусмотрена возможность быстрой замены насадок
        • Рукоятка с мягкой накладкой обеспечивает комфортный рабочий процесс
        • Удобный механизм с читаемой шкалой позволяет выставить необходимую скорость с максимальной точностью
        • Инструмент имеет в комплекте 35 высококачественных насадок, что позволяет охватывать большой спектр различных мелких работ с материалом
        • Мягкая сумка решает вопрос хранения и транспортировки