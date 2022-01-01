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Диск отрезной по металлу и пластику Dremel DSM510 2615S510JB, 77х11 мм
1 140 ₽
Насадки для граверов
    Диск отрезной по металлу и пластику Dremel DSM510 2615S510JB, 77х11 мм
    Арт. О00000024756
    Диск отрезной по металлу и пластику Dremel DSM510 2615S510JB, 77х11 мм
    Диск отрезной по металлу и пластику Dremel DSM510 2615S510JB, 77х11 мм
      Диск отрезной по металлу и пластику Dremel DSM510 2615S510JB, 77х11 мм
      Диск отрезной по металлу и пластику Dremel DSM510 2615S510JB, 77х11 мм

      Диск отрезной по металлу и пластику Dremel DSM510 2615S510JB, 77х11 мм

      1 140 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024756

      Характеристики

      Производитель
      		Dremel
      Страна производства
      		Швейцария
      Родина бренда
      		США
      Тип комплектующего
      		насадка для гравера
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      1 140 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Диск отрезной DSM510 Dremel 2615S510JB служит для применения совместно с многофункциональным инструментом Dremel. Предназначен для прямых и погружных пропилов по металлу и пластику и т.д.

        Преимущества

        • Изготовлен из высококачественного твердосплавного материала
        • Отличается прочностью и продолжительным сроком службы