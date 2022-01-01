Диск отрезной по металлу и пластику Dremel DSM510 2615S510JB, 77х11 мм

Преимущества

Изготовлен из высококачественного твердосплавного материала

Отличается прочностью и продолжительным сроком службы

Диск отрезной DSM510 Dremel 2615S510JB служит для применения совместно с многофункциональным инструментом Dremel. Предназначен для прямых и погружных пропилов по металлу и пластику и т.д.