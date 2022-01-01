Диск отрезной по металлу и пластику Dremel DSM510 2615S510JB, 77х11 мм
Арт. О00000024756
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Швейцария
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Родина бренда
|США
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Тип комплектующего
|насадка для гравера
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Количество предметов, шт
|1
- Диск отрезной DSM510 Dremel 2615S510JB служит для применения совместно с многофункциональным инструментом Dremel. Предназначен для прямых и погружных пропилов по металлу и пластику и т.д.
Преимущества
- Изготовлен из высококачественного твердосплавного материала
- Отличается прочностью и продолжительным сроком службы