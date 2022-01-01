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Дренажный насос для чистой и грязной воды Denzel DP450S
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Грязевые и дренажные насосы
    Дренажный насос для чистой и грязной воды Denzel DP450S
    Арт. О00000022297
    Дренажный насос для чистой и грязной воды Denzel DP450S
    Дренажный насос для чистой и грязной воды Denzel DP450S
    Дренажный насос для чистой и грязной воды Denzel DP450S
    Дренажный насос для чистой и грязной воды Denzel DP450S
    Дренажный насос для чистой и грязной воды Denzel DP450S
    Дренажный насос для чистой и грязной воды Denzel DP450S
    Дренажный насос для чистой и грязной воды Denzel DP450S
    Дренажный насос для чистой и грязной воды Denzel DP450S
    Дренажный насос для чистой и грязной воды Denzel DP450S
    Дренажный насос для чистой и грязной воды Denzel DP450S
      Дренажный насос для чистой и грязной воды Denzel DP450S
      Дренажный насос для чистой и грязной воды Denzel DP450S
      Дренажный насос для чистой и грязной воды Denzel DP450S
      Дренажный насос для чистой и грязной воды Denzel DP450S
      Дренажный насос для чистой и грязной воды Denzel DP450S
      Дренажный насос для чистой и грязной воды Denzel DP450S
      Дренажный насос для чистой и грязной воды Denzel DP450S
      Дренажный насос для чистой и грязной воды Denzel DP450S
      Дренажный насос для чистой и грязной воды Denzel DP450S
      Дренажный насос для чистой и грязной воды Denzel DP450S

      Дренажный насос для чистой и грязной воды Denzel DP450S

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000022297

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Трубное соединение, дюйм
      		внешняя G1 1/2
      Соединитель в комплекте
      		внешняя G1, елочка 1, елочка 1 1/4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Дренажный насос для чистой и грязной воды DENZEL DP-450S 97267 используется для откачки жидкости из затопленных помещений, а также для организации полива и подачи воды из колодцев и открытых водоемов. Два сменных основания делают аппарат универсальным, обеспечивая работу с чистой и грязной водой с твердыми частицами диаметром до 30 мм. Поплавковый выключатель защищает насос от сухого хода и обеспечивает автоматическую работу. Пластиковый корпус аппарата не подвержен коррозии, что увеличивает срок службы.

        Преимущества

        • Производительность - 12000 л/ч
        • Допустимый диаметр твердых частиц - от 1 до 30 мм
        • Поплавковый механизм включает насос при высоком уровне воды и отключает при низком
        • Пластиковый корпус не подвержен коррозии
        • Защита от сухого хода
        • Ручка для переноса DENZEL DP-450S 97267