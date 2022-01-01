Дренажный насос для чистой и грязной воды Denzel DP450S
Арт. О00000022297
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Трубное соединение, дюйм
|внешняя G1 1/2
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Соединитель в комплекте
|внешняя G1, елочка 1, елочка 1 1/4
- Дренажный насос для чистой и грязной воды DENZEL DP-450S 97267 используется для откачки жидкости из затопленных помещений, а также для организации полива и подачи воды из колодцев и открытых водоемов. Два сменных основания делают аппарат универсальным, обеспечивая работу с чистой и грязной водой с твердыми частицами диаметром до 30 мм. Поплавковый выключатель защищает насос от сухого хода и обеспечивает автоматическую работу. Пластиковый корпус аппарата не подвержен коррозии, что увеличивает срок службы.
Преимущества
- Производительность - 12000 л/ч
- Допустимый диаметр твердых частиц - от 1 до 30 мм
- Поплавковый механизм включает насос при высоком уровне воды и отключает при низком
- Пластиковый корпус не подвержен коррозии
- Защита от сухого хода
- Ручка для переноса DENZEL DP-450S 97267