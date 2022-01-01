Дренажный насос для чистой и грязной воды Denzel DP450S

Преимущества

Производительность - 12000 л/ч

Допустимый диаметр твердых частиц - от 1 до 30 мм

Поплавковый механизм включает насос при высоком уровне воды и отключает при низком

Пластиковый корпус не подвержен коррозии

Защита от сухого хода

Ручка для переноса DENZEL DP-450S 97267

Дренажный насос для чистой и грязной воды DENZEL DP-450S 97267 используется для откачки жидкости из затопленных помещений, а также для организации полива и подачи воды из колодцев и открытых водоемов. Два сменных основания делают аппарат универсальным, обеспечивая работу с чистой и грязной водой с твердыми частицами диаметром до 30 мм. Поплавковый выключатель защищает насос от сухого хода и обеспечивает автоматическую работу. Пластиковый корпус аппарата не подвержен коррозии, что увеличивает срок службы.