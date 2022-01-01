- Новинка
Дренажный насос для чистой и грязной воды Denzel DP600S
Арт. О00000033055
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Трубное соединение, дюйм
|внутренняя G1 1/2
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Соединитель в комплекте
|внешняя G1, елочка 1, елочка 1 1/4
- Дренажный насос Denzel DP600 97222 применяется на стройке, в саду и огороде для выкачивания сточной, грунтовых вод, жидких бытовых отходов. Опускается в воду на глубину не более 7 м, перекачивает до 10000 литров жидкости в час. Для удобной транспортировки насос оснащен переносной ручкой. Медная обмотка двигателя обладает повышенным ресурсом работы.
Преимущества
- Способен прокачивать частицы размером до 35 мм
- Корпус изготовлен из материала, устойчивого к агрессивным средам
- Производительность - 10000 л/ч
- Высокая степень защиты от короткого замыкания
- Насос снабжен автоматическим выключателем поплавкового типа
- Удобная рукоятка для поднятия и транспортирования Denzel DP600 97222