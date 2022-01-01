Дренажный насос для чистой и грязной воды Denzel DP600S

Преимущества

Способен прокачивать частицы размером до 35 мм

Корпус изготовлен из материала, устойчивого к агрессивным средам

Производительность - 10000 л/ч

Высокая степень защиты от короткого замыкания

Насос снабжен автоматическим выключателем поплавкового типа

Удобная рукоятка для поднятия и транспортирования Denzel DP600 97222

Дренажный насос Denzel DP600 97222 применяется на стройке, в саду и огороде для выкачивания сточной, грунтовых вод, жидких бытовых отходов. Опускается в воду на глубину не более 7 м, перекачивает до 10000 литров жидкости в час. Для удобной транспортировки насос оснащен переносной ручкой. Медная обмотка двигателя обладает повышенным ресурсом работы.