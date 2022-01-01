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Дренажный насос для чистой и грязной воды Denzel DP600S
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Грязевые и дренажные насосы
  • Новинка
Дренажный насос для чистой и грязной воды Denzel DP600S
Арт. О00000033055
Дренажный насос для чистой и грязной воды Denzel DP600S
Дренажный насос для чистой и грязной воды Denzel DP600S
Дренажный насос для чистой и грязной воды Denzel DP600S
Дренажный насос для чистой и грязной воды Denzel DP600S
Дренажный насос для чистой и грязной воды Denzel DP600S
  • Новинка
Дренажный насос для чистой и грязной воды Denzel DP600S
Дренажный насос для чистой и грязной воды Denzel DP600S
Дренажный насос для чистой и грязной воды Denzel DP600S
Дренажный насос для чистой и грязной воды Denzel DP600S
Дренажный насос для чистой и грязной воды Denzel DP600S

Дренажный насос для чистой и грязной воды Denzel DP600S

Найти аналог
Нет в наличии
12 месяцев гарантии
Арт. О00000033055

Характеристики

Производитель
Denzel
Страна производства
Китай
Родина бренда
Германия
Трубное соединение, дюйм
внутренняя G1 1/2
Соединитель в комплекте
внешняя G1, елочка 1, елочка 1 1/4
Все характеристики
Найти аналог
Нет в наличии
12 месяцев гарантии
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Дренажный насос Denzel DP600 97222 применяется на стройке, в саду и огороде для выкачивания сточной, грунтовых вод, жидких бытовых отходов. Опускается в воду на глубину не более 7 м, перекачивает до 10000 литров жидкости в час. Для удобной транспортировки насос оснащен переносной ручкой. Медная обмотка двигателя обладает повышенным ресурсом работы.

    Преимущества

    • Способен прокачивать частицы размером до 35 мм
    • Корпус изготовлен из материала, устойчивого к агрессивным средам
    • Производительность - 10000 л/ч
    • Высокая степень защиты от короткого замыкания
    • Насос снабжен автоматическим выключателем поплавкового типа
    • Удобная рукоятка для поднятия и транспортирования Denzel DP600 97222