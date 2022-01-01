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Дренажный насос для чистой и грязной воды Denzel DP900S
Арт. О00000033056
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Трубное соединение, дюйм
|внутренняя G1 1/2
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Соединитель в комплекте
|внешняя G1, елочка 1, елочка 1 1/4
- Дренажный насос для перекачки грязной воды с фракциями до 30 мм из затопленных помещений. Может использоваться для подачи чистой воды из колодцев и водоемов или организации системы полива сада и огорода. Имеет поплавковый механизм, который обеспечивает защиту от сухого хода.
Преимущества
- Легко установить - погружение насоса происходит в вертикальном положении с помощью троса на глубину до 7 м
- Прочность и долговечность обеспечивают пластик корпуса высокого качества, торцевое уплотнение и стальной вал
- Благодаря небольшим габаритам насос можно погружать в узкие колодцы
- Степень защиты IPX8 - электронные компоненты надежно изолированы от воды
- Сетевой кабель 10 м обеспечивает удобство подключения
- Для удобства транспортировки и погружения корпус насоса оснащен ручкой
- В комплекте прилагаются два сменных основания для откачки воды с фракциями разного диаметра