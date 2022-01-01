Дренажный насос для чистой и грязной воды Denzel DP900S

Преимущества

Легко установить - погружение насоса происходит в вертикальном положении с помощью троса на глубину до 7 м

Прочность и долговечность обеспечивают пластик корпуса высокого качества, торцевое уплотнение и стальной вал

Благодаря небольшим габаритам насос можно погружать в узкие колодцы

Степень защиты IPX8 - электронные компоненты надежно изолированы от воды

Сетевой кабель 10 м обеспечивает удобство подключения

Для удобства транспортировки и погружения корпус насоса оснащен ручкой

В комплекте прилагаются два сменных основания для откачки воды с фракциями разного диаметра

Дренажный насос для перекачки грязной воды с фракциями до 30 мм из затопленных помещений. Может использоваться для подачи чистой воды из колодцев и водоемов или организации системы полива сада и огорода. Имеет поплавковый механизм, который обеспечивает защиту от сухого хода.