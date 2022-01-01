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Дренажный насос для чистой и грязной воды Denzel DP900S
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Грязевые и дренажные насосы
  • Новинка
Дренажный насос для чистой и грязной воды Denzel DP900S
Арт. О00000033056
Дренажный насос для чистой и грязной воды Denzel DP900S
Дренажный насос для чистой и грязной воды Denzel DP900S
Дренажный насос для чистой и грязной воды Denzel DP900S
  • Новинка
Дренажный насос для чистой и грязной воды Denzel DP900S
Дренажный насос для чистой и грязной воды Denzel DP900S
Дренажный насос для чистой и грязной воды Denzel DP900S

Дренажный насос для чистой и грязной воды Denzel DP900S

Найти аналог
Нет в наличии
12 месяцев гарантии
Арт. О00000033056

Характеристики

Производитель
Denzel
Страна производства
Китай
Родина бренда
Германия
Трубное соединение, дюйм
внутренняя G1 1/2
Соединитель в комплекте
внешняя G1, елочка 1, елочка 1 1/4
Все характеристики
Найти аналог
Нет в наличии
12 месяцев гарантии
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Дренажный насос для перекачки грязной воды с фракциями до 30 мм из затопленных помещений. Может использоваться для подачи чистой воды из колодцев и водоемов или организации системы полива сада и огорода. Имеет поплавковый механизм, который обеспечивает защиту от сухого хода.

    Преимущества

    • Легко установить - погружение насоса происходит в вертикальном положении с помощью троса на глубину до 7 м
    • Прочность и долговечность обеспечивают пластик корпуса высокого качества, торцевое уплотнение и стальной вал
    • Благодаря небольшим габаритам насос можно погружать в узкие колодцы
    • Степень защиты IPX8 - электронные компоненты надежно изолированы от воды
    • Сетевой кабель 10 м обеспечивает удобство подключения
    • Для удобства транспортировки и погружения корпус насоса оснащен ручкой
    • В комплекте прилагаются два сменных основания для откачки воды с фракциями разного диаметра