Дренажный насос для грязной воды KP450, 450 Вт, подъем 6,5 м, 8000 л/ч Kronwerk

Преимущества

Для автоматизации работы и защиты от сухого хода предусмотрен поплавковый механизм.

С установкой справится даже неопытный пользователь — трос привязывается к ручке и с его помощью насос опускается в колодец в вертикальном положении.

Долгий срок службы благодаря прочному пластику корпуса, не подверженному образованию коррозии.

Для подключения шланга не требуется переходник — насос оснащен универсальным штуцером 1" и ¼".

Защиту пользователя от ударов током обеспечивает трехжильный кабель.

Длина сетевого шнура составляет 10 м — удобно погружать даже на большую глубину.

Можно использовать в колодцах небольшого диаметра благодаря компактности и весу 4,9 кг.

Удобно транспортировать и погружать — на корпусе есть ручка.

Расширенное основание обеспечивает устойчивость насоса в воде

Дренажный насос Kronwerk KP450 применяется для перекачивания чистой и грязной воды из колодцев, резервуаров и бассейнов с глубины до 7 м. Его можно использовать не только в быту, но и на стройке или в коммунальном хозяйстве, т.к. насос работает не только с чистой, но и с грязной водой с включениями до 35 мм. С его помощью можно организовать дренажную систему для осушения затопленных помещений или систему орошения. Он легко осуществит подачу воды сразу в несколько точек водоразбора благодаря производительности до 8000 л/ч и высоте подъема до 6,5 м.