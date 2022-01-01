Дренажный насос для грязной воды KP450, 450 Вт, подъем 6,5 м, 8000 л/ч Kronwerk
Характеристики
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Производитель
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Самовсасывающий
|Нет
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Соединитель в комплекте
|нет
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Высокий напор
|Нет
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Для повышения давления
|Нет
- Дренажный насос Kronwerk KP450 применяется для перекачивания чистой и грязной воды из колодцев, резервуаров и бассейнов с глубины до 7 м. Его можно использовать не только в быту, но и на стройке или в коммунальном хозяйстве, т.к. насос работает не только с чистой, но и с грязной водой с включениями до 35 мм. С его помощью можно организовать дренажную систему для осушения затопленных помещений или систему орошения. Он легко осуществит подачу воды сразу в несколько точек водоразбора благодаря производительности до 8000 л/ч и высоте подъема до 6,5 м.
Преимущества
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Для автоматизации работы и защиты от сухого хода предусмотрен поплавковый механизм.
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С установкой справится даже неопытный пользователь — трос привязывается к ручке и с его помощью насос опускается в колодец в вертикальном положении.
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Долгий срок службы благодаря прочному пластику корпуса, не подверженному образованию коррозии.
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Для подключения шланга не требуется переходник — насос оснащен универсальным штуцером 1" и ¼".
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Защиту пользователя от ударов током обеспечивает трехжильный кабель.
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Длина сетевого шнура составляет 10 м — удобно погружать даже на большую глубину.
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Можно использовать в колодцах небольшого диаметра благодаря компактности и весу 4,9 кг.
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Удобно транспортировать и погружать — на корпусе есть ручка.
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Расширенное основание обеспечивает устойчивость насоса в воде
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