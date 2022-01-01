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Дренажный насос для грязной воды KP450, 450 Вт, подъем 6,5 м, 8000 л/ч Kronwerk
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Грязевые и дренажные насосы
    Дренажный насос для грязной воды KP450, 450 Вт, подъем 6,5 м, 8000 л/ч Kronwerk
    Арт. mir-instrumenta_33165
    Дренажный насос для грязной воды KP450, 450 Вт, подъем 6,5 м, 8000 л/ч Kronwerk

      Дренажный насос для грязной воды KP450, 450 Вт, подъем 6,5 м, 8000 л/ч Kronwerk

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. mir-instrumenta_33165

      Характеристики

      Производитель
      		Kronwerk
      Самовсасывающий
      		Нет
      Соединитель в комплекте
      		нет
      Высокий напор
      		Нет
      Для повышения давления
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Дренажный насос Kronwerk KP450 применяется для перекачивания чистой и грязной воды из колодцев, резервуаров и бассейнов с глубины до 7 м. Его можно использовать не только в быту, но и на стройке или в коммунальном хозяйстве, т.к. насос работает не только с чистой, но и с грязной водой с включениями до 35 мм. С его помощью можно организовать дренажную систему для осушения затопленных помещений или систему орошения. Он легко осуществит подачу воды сразу в несколько точек водоразбора благодаря производительности до 8000 л/ч и высоте подъема до 6,5 м.

        Преимущества

        • Для автоматизации работы и защиты от сухого хода предусмотрен поплавковый механизм.

        • С установкой справится даже неопытный пользователь — трос привязывается к ручке и с его помощью насос опускается в колодец в вертикальном положении.

        • Долгий срок службы благодаря прочному пластику корпуса, не подверженному образованию коррозии.

        • Для подключения шланга не требуется переходник — насос оснащен универсальным штуцером 1" и ¼".

        • Защиту пользователя от ударов током обеспечивает трехжильный кабель.

        • Длина сетевого шнура составляет 10 м — удобно погружать даже на большую глубину.

        • Можно использовать в колодцах небольшого диаметра благодаря компактности и весу 4,9 кг.

        • Удобно транспортировать и погружать — на корпусе есть ручка.

        • Расширенное основание обеспечивает устойчивость насоса в воде