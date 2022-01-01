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Дренажный насос ДН-550 Вихрь
Найти аналог
Грязевые и дренажные насосы
    Дренажный насос ДН-550 Вихрь
    Арт. 1079077
    Дренажный насос ДН-550 Вихрь
    Дренажный насос ДН-550 Вихрь
    Дренажный насос ДН-550 Вихрь
    Дренажный насос ДН-550 Вихрь
    Дренажный насос ДН-550 Вихрь
      Дренажный насос ДН-550 Вихрь
      Дренажный насос ДН-550 Вихрь
      Дренажный насос ДН-550 Вихрь
      Дренажный насос ДН-550 Вихрь
      Дренажный насос ДН-550 Вихрь

      Дренажный насос ДН-550 Вихрь

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 1079077

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Трубное соединение, дюйм
      		внутренняя G1 1/2
      Соединитель в комплекте
      		внешняя G1 1/2, елочка 1, елочка 1 1/4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Дренажный насос Вихрь ДН-550 68/2/9 предназначен для осушения затопленных помещений, откачки воды из строительных котлованов и цистерн. Возможно применение как в стационарном, так и в мобильном режиме для откачки воды, благодаря встроенной ручке для транспортировки. Способен перекачивать сильно загрязненную воду с допустимым размером частиц до 35 мм. Для автоматического включения/выключения насос оснащен поплавковым механизмом, что защищает от сухого хода.
         

        Преимущества 

        • Поплавковый выключатель - автоматическая работа
        • Ручка для удобства погружения и переноски насоса
        • Вихрь ДН-550 68/2/9 не требует обслуживания
        • Термопротектор защищает двигатель от перегрева
        • Универсальный соединительный штуцер