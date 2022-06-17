Преимущества

Поплавковый выключатель - автоматическая работа

Ручка для удобства погружения и переноски насоса

Вихрь ДН-550 68/2/9 не требует обслуживания

Термопротектор защищает двигатель от перегрева

Универсальный соединительный штуцер

Дренажный насос Вихрь ДН-550 68/2/9 предназначен для осушения затопленных помещений, откачки воды из строительных котлованов и цистерн. Возможно применение как в стационарном, так и в мобильном режиме для откачки воды, благодаря встроенной ручке для транспортировки. Способен перекачивать сильно загрязненную воду с допустимым размером частиц до 35 мм. Для автоматического включения/выключения насос оснащен поплавковым механизмом, что защищает от сухого хода.