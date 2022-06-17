Дренажный насос Вихрь ДН-550
Арт. О00000012839
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Трубное соединение, дюйм
|внутренняя G1 1/2
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Соединитель в комплекте
|внешняя G1 1/2, елочка 1, елочка 1 1/4
- Дренажный насос Вихрь ДН-550 68/2/9 предназначен для осушения затопленных помещений, откачки воды из строительных котлованов и цистерн. Возможно применение как в стационарном, так и в мобильном режиме для откачки воды, благодаря встроенной ручке для транспортировки. Способен перекачивать сильно загрязненную воду с допустимым размером частиц до 35 мм. Для автоматического включения/выключения насос оснащен поплавковым механизмом, что защищает от сухого хода.
Преимущества
- Поплавковый выключатель - автоматическая работа
- Ручка для удобства погружения и переноски насоса
- Вихрь ДН-550 68/2/9 не требует обслуживания
- Термопротектор защищает двигатель от перегрева
- Универсальный соединительный штуцер