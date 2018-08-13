Дренажный насос Denzel DPХ950, Х-Pro, 950 Вт

Преимущества

Режим работы: ручной, автоматический

Корпус изготовлен из материала, устойчивого к агрессивным средам

Производительность - 15500 л/ч

Насос снабжен выключателем поплавкового типа

Остаточный уровень воды (при работе в ручном режиме) - 45 мм

Удобная рукоятка для поднятия и транспортирования DENZEL DPХ950 Х-Pro 97227

Дренажный насос DENZEL DPХ950 Х-Pro 97227 предназначен для отвода сильно загрязненной воды из затопленных помещений, подачи воды из колодцев и других источников. Может использоваться для орошения огородов и садов. Имеет встроенный поплавковый выключатель для работы в постоянном режиме. Для удобной транспортировки оснащен переносной ручкой. Высокая производительность позволяет быстро откачать воду. Может работать в ручном режиме для откачки воды до остаточного уровня 45 мм.