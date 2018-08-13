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Дренажный насос Denzel DPХ950, Х-Pro, 950 Вт
4.5
2
6 320 ₽
Грязевые и дренажные насосы
  • Персональная скидка
Дренажный насос Denzel DPХ950, Х-Pro, 950 Вт
Арт. Ю00000028571
4.5
2
Дренажный насос Denzel DPХ950, Х-Pro, 950 Вт
Дренажный насос Denzel DPХ950, Х-Pro, 950 Вт
Дренажный насос Denzel DPХ950, Х-Pro, 950 Вт
Дренажный насос Denzel DPХ950, Х-Pro, 950 Вт
Дренажный насос Denzel DPХ950, Х-Pro, 950 Вт
Дренажный насос Denzel DPХ950, Х-Pro, 950 Вт
Дренажный насос Denzel DPХ950, Х-Pro, 950 Вт
Дренажный насос Denzel DPХ950, Х-Pro, 950 Вт
Дренажный насос Denzel DPХ950, Х-Pro, 950 Вт
Дренажный насос Denzel DPХ950, Х-Pro, 950 Вт
Дренажный насос Denzel DPХ950, Х-Pro, 950 Вт
Дренажный насос Denzel DPХ950, Х-Pro, 950 Вт

Дренажный насос Denzel DPХ950, Х-Pro, 950 Вт

6 320 ₽
за штуку
цена при
заказе на сайте
Получить ещё скидку
-1 330 ₽
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 629 пунктов выдачи, 530 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 550 ₽
Арт. Ю00000028571
4.5
2

Характеристики

Производитель
Denzel
Самовсасывающий
Да
Соединитель в комплекте
внешняя G1, елочка 1, елочка 1 1/4
Высокий напор
Нет
Для повышения давления
Нет
Все характеристики
  • Персональная скидка
6 320 ₽
за штуку
цена при
заказе на сайте
Получить ещё скидку
-1 330 ₽
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 629 пунктов выдачи, 530 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 550 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Дренажный насос DENZEL DPХ950 Х-Pro 97227 предназначен для отвода сильно загрязненной воды из затопленных помещений, подачи воды из колодцев и других источников. Может использоваться для орошения огородов и садов. Имеет встроенный поплавковый выключатель для работы в постоянном режиме. Для удобной транспортировки оснащен переносной ручкой. Высокая производительность позволяет быстро откачать воду.  Может работать в ручном режиме для откачки воды до остаточного уровня 45 мм.

    Преимущества

    • Режим работы: ручной, автоматический
    • Корпус изготовлен из материала, устойчивого к агрессивным средам
    • Производительность - 15500 л/ч
    • Насос снабжен выключателем поплавкового типа
    • Остаточный уровень воды (при работе в ручном режиме) - 45 мм
    • Удобная рукоятка для поднятия и транспортирования DENZEL DPХ950 Х-Pro 97227