Дренажный насос Denzel DPХ950, Х-Pro, 950 Вт
Арт. Ю00000028571
Характеристики
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Производитель
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Самовсасывающий
|Да
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Соединитель в комплекте
|внешняя G1, елочка 1, елочка 1 1/4
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Высокий напор
|Нет
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Для повышения давления
|Нет
- Дренажный насос DENZEL DPХ950 Х-Pro 97227 предназначен для отвода сильно загрязненной воды из затопленных помещений, подачи воды из колодцев и других источников. Может использоваться для орошения огородов и садов. Имеет встроенный поплавковый выключатель для работы в постоянном режиме. Для удобной транспортировки оснащен переносной ручкой. Высокая производительность позволяет быстро откачать воду. Может работать в ручном режиме для откачки воды до остаточного уровня 45 мм.
Преимущества
- Режим работы: ручной, автоматический
- Корпус изготовлен из материала, устойчивого к агрессивным средам
- Производительность - 15500 л/ч
- Насос снабжен выключателем поплавкового типа
- Остаточный уровень воды (при работе в ручном режиме) - 45 мм
- Удобная рукоятка для поднятия и транспортирования DENZEL DPХ950 Х-Pro 97227