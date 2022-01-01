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Дренажный насос KP300, 300 Вт, подъем 6м, 7000 л/ч Kronwerk
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Грязевые и дренажные насосы
    Дренажный насос KP300, 300 Вт, подъем 6м, 7000 л/ч Kronwerk
    Арт. mir-instrumenta_33163
    Дренажный насос KP300, 300 Вт, подъем 6м, 7000 л/ч Kronwerk

      Дренажный насос KP300, 300 Вт, подъем 6м, 7000 л/ч Kronwerk

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. mir-instrumenta_33163

      Характеристики

      Производитель
      		Kronwerk
      Самовсасывающий
      		Да
      Соединитель в комплекте
      		нет
      Высокий напор
      		Нет
      Для повышения давления
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Погружной дренажный насос Kronwerk KP300 рассчитан на: работу с поливочными и оросительными системами, откачивание чистой воды из подвальных помещений, перекачивания сточных вод и бытовых отходов с частицами не более 5 мм. Надежный двигатель мощностью 300 Вт обеспечивает производительность на уровне 7000 л/час и напор воды до 6 метров.

        Преимущества:

        • Корпус насоса выполнен из высокопрочного пластика и не боится коррозии. Также он выполняет защитную роль, закрывая двигатель от повреждений и минимизирует вибрации.

        • Степень защиты IPX8 означает, что электрокомпоненты надежно закрыты от попадания воды даже при полном погружении насоса.

        • Датчик уровня воды позволяет автоматизировать рабочий процесс, самостоятельно включая и выключая насос в зависимости от уровня воды.

        • Поплавковый выключатель не дает насосу работать на сухом ходу, защищая его от преждевременного износа и разрушений.

        • Штуцер позволяет подключать шланги разного диаметра (¼" и 1"), поэтому использовать насос можно для решения разных задач.

        • Крыльчатка легко очищается от скопившейся грязи, это облегчает обслуживание насоса и его подготовку к длительному хранению.

        • Основание расширенной формы обеспечивает устойчивое положение насоса и предотвращает его опрокидывание при погружении в воду. Таким образом предотвращается неправильная работа двигателя.

        • Длина сетевого кабеля составляет 10 метров, поэтому устанавливать насос можно вдали от удлинителя, обеспечивая безопасность при работе с водой.

        • К ручке насоса можно прикрепить веревку для облегчения его установки и извлечения с большой глубины. Также ручка упрощает транспортировку оборудования по рабочей площадке.