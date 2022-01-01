Дренажный насос KP300, 300 Вт, подъем 6м, 7000 л/ч Kronwerk
Характеристики
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Производитель
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Самовсасывающий
|Да
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Соединитель в комплекте
|нет
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Высокий напор
|Нет
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Для повышения давления
|Нет
- Погружной дренажный насос Kronwerk KP300 рассчитан на: работу с поливочными и оросительными системами, откачивание чистой воды из подвальных помещений, перекачивания сточных вод и бытовых отходов с частицами не более 5 мм. Надежный двигатель мощностью 300 Вт обеспечивает производительность на уровне 7000 л/час и напор воды до 6 метров.
Преимущества:
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Корпус насоса выполнен из высокопрочного пластика и не боится коррозии. Также он выполняет защитную роль, закрывая двигатель от повреждений и минимизирует вибрации.
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Степень защиты IPX8 означает, что электрокомпоненты надежно закрыты от попадания воды даже при полном погружении насоса.
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Датчик уровня воды позволяет автоматизировать рабочий процесс, самостоятельно включая и выключая насос в зависимости от уровня воды.
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Поплавковый выключатель не дает насосу работать на сухом ходу, защищая его от преждевременного износа и разрушений.
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Штуцер позволяет подключать шланги разного диаметра (¼" и 1"), поэтому использовать насос можно для решения разных задач.
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Крыльчатка легко очищается от скопившейся грязи, это облегчает обслуживание насоса и его подготовку к длительному хранению.
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Основание расширенной формы обеспечивает устойчивое положение насоса и предотвращает его опрокидывание при погружении в воду. Таким образом предотвращается неправильная работа двигателя.
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Длина сетевого кабеля составляет 10 метров, поэтому устанавливать насос можно вдали от удлинителя, обеспечивая безопасность при работе с водой.
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К ручке насоса можно прикрепить веревку для облегчения его установки и извлечения с большой глубины. Также ручка упрощает транспортировку оборудования по рабочей площадке.
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