Дренажный насос KP300, 300 Вт, подъем 6м, 7000 л/ч Kronwerk

Корпус насоса выполнен из высокопрочного пластика и не боится коррозии. Также он выполняет защитную роль, закрывая двигатель от повреждений и минимизирует вибрации.

Степень защиты IPX8 означает, что электрокомпоненты надежно закрыты от попадания воды даже при полном погружении насоса.

Датчик уровня воды позволяет автоматизировать рабочий процесс, самостоятельно включая и выключая насос в зависимости от уровня воды.

Поплавковый выключатель не дает насосу работать на сухом ходу, защищая его от преждевременного износа и разрушений.

Штуцер позволяет подключать шланги разного диаметра (¼" и 1"), поэтому использовать насос можно для решения разных задач.

Крыльчатка легко очищается от скопившейся грязи, это облегчает обслуживание насоса и его подготовку к длительному хранению.

Основание расширенной формы обеспечивает устойчивое положение насоса и предотвращает его опрокидывание при погружении в воду. Таким образом предотвращается неправильная работа двигателя.

Длина сетевого кабеля составляет 10 метров, поэтому устанавливать насос можно вдали от удлинителя, обеспечивая безопасность при работе с водой.